Grok'a soruşturma! Erişim engeli için BTK'ya başvuru yapıldı

X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖZELLİK DEVRE DIŞI BIRAKILDI

X platformuna entegre edilen Grok yapay zeka sistemine etiketleyerek soru sorma özelliği soruşturmanın ardından devre dışı bırakıldı.

X'TEN AÇIKLAMA

Küfürlü mesajlarla ilgili X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uygunsuz paylaşımların farkındayız, kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra nefret söylemini yasaklamak üzere harekete geçtik. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor. X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde modeli hızla güncelleyebiliyoruz."

X YÖNETİMİ YANITLARI SİLMEYE BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın ardında X yönetiminin, Grok'un verdiği suç teşkil eden yanıtları sildiği görüldü.

ERİŞİM ENGELİ İÇİN BTK'YA BAŞVURU YAPILDI

Re'sen başlatılan soruşturma sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemeye başvurarak erişim engeli kararı aldı. Sulh ceza mahkemesinin kararı erişim sağlayıcıya iletilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "Grok'un Atatürk'e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK'ya gönderdi." ifadeleri kullanıldı.