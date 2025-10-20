Haberler

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
date 2025-10-20
Yurt dışındaki bir alışveriş merkezinde, küçük bir kız çocuğu teknoloji mağazasındaki televizyonu herkesin gözü önünde eliyle yere düşürdü. Paramparça olan televizyonun değerinin 4 bin dolar olduğu öğrenilirken, soğukkanlılığını koruyan babanın küçük kızını alnından öptüğü anlar kameraya yansıdı.

Yurt dışında bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Mağazada ailesiyle birlikte bulunan küçük bir kız çocuğu, stantta sergilenen bir televizyonu eliyle iterek yere düşürdü.

4 BİN DOLARLIK TELEVİZYON PARAMPARÇA OLDU

Olay anında paramparça olan televizyonun değerinin yaklaşık 4 bin dolar olduğu öğrenildi. Mağaza görevlilerinin şaşkınlıkla olaya müdahale ettiği anlarda, babanın tepkisi kameraya yansıyan en çarpıcı detay oldu.

BABA KIZINI ALNINDAN ÖPTÜ

Babanın, yüksek maddi zarar karşısında dahi sakinliğini koruması dikkat çekti. Yere düşen ve kırılan televizyonun hemen yanında duran küçük kızına herhangi bir kızgınlık göstermeyen baba, eğilerek kızının alnından şefkatle öptü. Bu soğukkanlı ve şefkatli anlar, mağazadaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ne olmuş yani, olması gerekeni yapmış. Küçücük çocuğu dövecek değildi her halde...

yahu videolar çalışmıhor,bu ne zavallılıktır.

