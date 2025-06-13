KTÜ'lü Öğrenciler Hidrojenli Araç Geliştiriyor

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) farklı mühendislik fakültelerindeki öğrencilerinden oluşan "K-Tech Team" ekibi, geliştirdikleri hidrojenli araçlarla çeşitli yarışmalara katılarak alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekiyor.

Üniversite bünyesinde 2013'te kurulan ekip, yazılımı ve tasarımı kendilerine ait 8 araç üretti.

Çalışmalarına "H2 Vira" isimli araçla başlayan öğrenciler, daha sonrakilerine ise "Alesta", "Yavuz SS", "Barbaros", "Viya", "Vira", "Fırtına" ve "Bora" adını verdi. Ekip, 2018'den bu yana katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti.

KTÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Rafet Çağrı Öztürk, AA muhabirine, öğrencilerin 12 yıldır kendilerini yenileyerek istikrarlı bir şekilde hidrojenli araç üretimi için çalıştıklarını söyledi.

Öztürk, öğrencilerin üretilen araçlarla uluslararası düzeyde yarışmalara katıldıklarını dile getirerek, "2013'ten bu yana 8 araç geliştirdiler. Bu araçlarla ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yarışmalara katıldılar. En yaygın olarak katıldıkları yarışma Shell Eco-marathon. Bu yarışma çok önemli. 2018'den itibaren geliştirilen araçlarımız çoğu zaman ilk 10 içerisinde yer aldı."

"Daha verimli araçlar geliştirebiliyorlar"

Araçlarda verimlilik açısından her geçen yıl farkların oluştuğuna işaret eden Öztürk, "İlk araç ile son araç arasında aşırı fark var. Bunun da sebeplerinden biri aracın kilosundaki azalma. İlk geliştirilen araç yaklaşık 80 kilogramdı. Şu anda geliştirilen araç 38-40 kilogram civarında. Verimlilik ve enerji tüketimi açısından da 3 kata kadar daha iyi araçlar geliştirebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Depolamayı hidrojen üzerinden sağlıyoruz"

Takım kaptanı ve KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Hüseyin Yutmaz ise fosil yakıt tüketimine alternatifler arayan bir takım olduklarını belirtti.

Araç sistemleri için farklı enerji kaynaklarına yönelik çalıştıklarını anlatan Yutmaz, "Şu anda kullanılan bu kaynaklar arasında da belli başlı göze çarpan alanlar var. Elektrik enerjisi bunların başını çekiyor zaten. Biz de elektrik enerjisi üzerinde çalışıyoruz. Bu elektriği depolamanın farklı farklı yolları var. Şu an lityum bataryalarla bu depolama sağlanırken biz bu depolamayı hidrojen üzerinden sağlıyoruz. Hidrojen depoluyoruz, hidrojeni tekrar elektriğe çeviriyoruz. Bu şekilde aracımızı ilerletiyoruz." diye konuştu.

Son olarak yaptıkları "Bora" isimli araçla ilgili özelliklere değinen Yutmaz, "Bu aracın içerisinde enerjinin ana kaynağı olan hidrojenimiz var. Bir tüp içerisine basınçlandırılmış hidrojen gazı bulunuyor. Bu hidrojen gazını alıp özel bir sistem sayesinde elektriğe çeviriyoruz. Bu elektriğe çevirme yolu aslında elektrolizin tersi olarak bilinen bir tepkime sayesinde yapılıyor." bilgilerini verdi.

"Hidrojenli araçları da ileride kullanacağız"

Yutmaz, aracın saatte 30 kilometre hıza çıkabildiğini, amaçlarının enerji kaynağını en verimli şekilde kullanmak olduğunu kaydetti.

Otomotiv şirketlerinin hidrojenli araç üzerine ciddi çalışmalar yaptığını ifade eden Yutmaz, şöyle devam etti:

"Bu araçların depolama stratejisi farklı. Sadece burada ciddi avantaj menzil konusunda çok daha üstün olmalarıdır. Lityum bataryalı araç yaklaşık 500, 600, 700 kilometre menzile sahipken hidrojenli araçların ilk prototipleri bile 1000 kilometrenin üstü menzil garanti ediyor. Güvenlik ve yaygınlaşmaması gibi sebeplerden dolayı günümüzde piyasada çok fazla yok. Ancak nasıl elektrik araçlar çıktıysa hidrojenli araçları da ileride kullanacağız."

Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi ve takımın mekanik tasarım sorumlusu Ahmet Yasin Balcı da araçların ağırlığına özellikle dikkat ettiklerine işaret ederek, "Sene başında araç 63 kilogram civarındaydı. Şu anda 40 kilogram bandına inebilmek için aracımızda 'neleri hafifletebiliriz, neleri değiştirebiliriz?' diye planlama yaptık. Bunun üzerine yeni mekanik tasarımlar yapıldı." dedi.

Balcı, çalışmalarını üniversite bünyesindeki atölyede sürdürdüklerini, jantlar, motor ve yakıt hücresi haricindeki parçaları atölyede kendi imkanlarıyla ürettiklerini söyledi.