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KTÜ'de 15. Kariyer Gelişim Günleri Düzenlendi

KTÜ'de 15. Kariyer Gelişim Günleri Düzenlendi
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Kulübü, öğrencilerin kariyer gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 15. Kariyer Gelişim Günleri etkinliği düzenledi. Programda, iş dünyasından temsilciler tecrübelerini paylaştı.

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Kulübü tarafından "15. Kariyer Gelişim Günleri" düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, KTÜ'nün Türkiye'de kurulan dördüncü üniversite olduğunu söyledi.

Temiz, bu tür programların, öğrencilerin mesleki kariyerlerinin şekillenmesine ve geleceğe ait umutlarının yeşermesine aracı olacağını belirtti.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Atasoy ise iş dünyasının hızlı değiştiği ve teknolojinin her geçen gün dönüştüğü çağda, öğrencilerin artık kariyer planlamasını üniversite sıralarında yapmaya başladığını ifade etti.

Öğrencileri ilham alabilecekleri kişilerle buluşturmayı amaçlayan etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Atasoy, Elektrik-Elektronik Kulübünün sadece teknik faaliyetlerle değil, sosyal, kültürel ve kariyer odaklı etkinliklerde de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Elektrik-Elektronik Kulübü Danışmanı, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Mehmet Nuroğlu da kulüpteki faaliyetlere ilişkin katılımcılara bilgi sundu.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Cihat Bakırcı, öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı.

Kulüp temsilcileri, konuşmaların ardından katılımcılara plaket verdi.

Program, bugün ve yarın bankacılık ve otomotiv gibi çeşitli sektör temsilcilerinin katılacağı 8 oturumun ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Teknoloji
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