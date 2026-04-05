Köyceğiz Fen Lisesi Kefal-X Takımı Türkiye Finallerinde

Muğla Köyceğiz Fen Lisesi Kefal-X takımı, Türkiye Uzay Ajansı tarafından düzenlenen 'Astro Hackathon 2026' yarışmasında il birincisi olarak Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti. Yarışma, gençlerin teknoloji ve bilim alanında projeler geliştirmelerini sağladı.

Muğla'da TUA Astro Hackathon başarıyla gerçekleştirildi. TUA Astro Hackathon'da gençler; bilim, teknoloji ve hayal gücünü bir araya getirerek 2 gün boyunca süren yarışmalarda sınırları zorlayıp, geleceğin dünyasına bugünden yön verecek projeler ortaya koydu. Takım ruhu, üretim kültürü ve keşfetme heyecanının ön plana çıktığı bu güçlü deneyim; gençlerin potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Marmaris'te düzenlenen TUA Astro Hackathon Muğla yarışmasında birincilik elde eden ve ili Türkiye finallerinde temsil edecek olan Köyceğiz Fen Lisesi Kefal-X Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Okul Müdürü İbrahim Turgut, Müd. Yrd. Zafer Ersoy ile birlikte Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'yu ziyaret etti. Göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden Kaymakam Kumcu, TUA Astro Hackathon Türkiye Finallerinde başarılar diledi. Heyet daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'e ziyaret gerçekleştirdi. Şen, öğrencileri tebrik ederek, Türkiye Finallerinde başarılar diledi. Ayrıca hediye takdiminde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
