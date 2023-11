Konya'da Teknik Serviste Tablet Patladı

Tamire getirilen tabletin bataryası patladı... O anlar kamerada

Tabletin bataryasının patladıktan sonra alev topuna döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde teknik serviste tamir edilen tablet bir anda patlayarak alev topuna döndü. Patlama anı ve tamircinin paniklediği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, Akşehir ilçesindeki bir elektronik teknik servisinde meydana geldi. Teknik servis sahibi Aytekin Kaplan (48), bir müşteriye ait tabletin tamirini yaptığı esnada, tablet bir anda patlayarak alev aldı. Tableti elinden yere atan Kaplan, tezgahın kenarına düşen tabletin yanarak tezgahı da yakma riskine karşı tableti ayağı ile iterek dükkanın dışına taşıdı. Tamir edilen tabletin bataryasının patlayarak alev topuna döndüğü ve servis sahibinin yaşadığı panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Ucuz atlattık diyebiliriz"

Yaşadığı olayla ilgili konuşan teknik servisin sahibi Aytekin Kaplan, "3 gün önce bir müşterim tableti tamir için getirmişti, ekran kırıktı. Tableti servise aldık, ekranı söktük. Bataryasının bir tanesi şişmiş 10,1 inç bir tablet. Ekran değişimi sırasında batarya alev aldı. O esnada bende alevin üzerime gelmemesi için ön tarafa doğru attım, daha sonra da dışarıya çıkarttım. Tablet yanarak söndü. Daha sonrasında tableti içeriye aldım, ekranı ve yanan bataryayı değiştirdik, çalışır bir şekilde müşterimize teslim ettik" dedi.

Bu tür olayların orijinal şarj aleti kullanılmamasından kaynaklanabileceğini ifade eden Kaplan, "Amperi yüksek şarj alet kullanılması sebebiyle bataryanın şişmesine sebep olur. Bu da bize denk geldi. Burada böyle bir sorun yaşadık. Ucuz atlattık diyebiliriz" diye konuştu.

"Mutlaka orijinal şarj aleti kullansınlar"

Tablet ya da cep telefonu kullananların evde dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Aytekin Kaplan "Mutlaka orijinal şarj aletlerini kullansınlar. Tablet ya da telefonları çok uzun süre şarjda bırakmasınlar. Marka ürün kullansınlar. Bu şekilde kullanırlarsa bir sorun yaşamazlar" dedi.

Bu tür bir olayın evde yaşanmasında daha büyük felaketlere yol açabileceğini söyleyen Kaplan, "Bu tür bir olay evde olsaydı büyük ihtimalle ev yangınına sebep olurdu. ya da bu olay kişinin elindeyken meydana gelseydi eli ve yüzü çok şiddetli bir şekilde yanabilirdi" ifadelerini kullandı.