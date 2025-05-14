Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ile Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğu iş birliğiyle Konya 1. Yapay Zeka Zirvesi gerçekleştirildi.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Taş Bina Kültür Sanat Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında, gençlerin gösterdiği ilginin mutlu edici olduğunu söyledi.

Gençler için fırsatlar sunan bir zirve düzenlendiğine dikkati çeken Çelik, önemli uzmanlarla birlikte yapay zekanın farklı sektörlerdeki etkisinin ve potansiyelinin tartışılacağını dile getirdi.

Yapay zekanın sadece teknolojik bir dönüşüm olmadığına işaret eden Çelik, "Yapay zeka, aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümü de beraberinde getiren bir paradigma değişimidir. Günümüzde iki dönüşümden bahsediliyor. Biri dijital dönüşüm, diğeri yeşil dönüşüm. Dijital dönüşüm de yapay zekayı barındırıyor. Biz de bu dönüşümün sadece takipçisi değil, aynı zamanda bir paydaşı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru da Konya'nın tarih boyunca bilim, sanat ve kültür merkezi olduğunu ifade etti.

Asırlarca ilimle yoğurulmuş bu toprakların, bugün de teknolojinin ve inovasyonun kalbinin attığı yer olduğunu anlatan Koru, şunları kaydetti:

"Bu zirvenin gençlerimize ve tüm teknoloji meraklılarına ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe hayatımızın her alanına nüfuz eden önemli unsurlardan biri haline geliyor. Sağlıktan savunma sanayisine, tarımdan şehir yönetimine kadar her alanda yapay zeka uygulamaları insan hayatını kolaylaştırıyor, verimliliği artırıyor. Biz de bu noktada öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz."

ASELSAN Konya Elektronik ve Yazılım Tasarım Müdürü Selçuk Çallı ise silah sistemlerinde yapay zeka üzerine konuştu.

Savunma Sanayi Başkanlığı Yapay Zeka Müdürü Furkan Öz, savunma sanayinde yapay zeka konusunda sunum yaptı.

Sağlıkta yapay zekaya ilişkin Sağlık Bakanlığı Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler Daire Başkanı Gamze Cimilli'nin sunumunun ardından, İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Buğra Ayan, yapay zeka okur yazarlığı üzerine konuştu.

Zirveye katılan öğrenciler, konuşmacılara merak ettikleri konularda sorular sordu.

Programın sonunda, katılımcılar arasında gerçekleştirilen çekilişle hediyeler verildi.