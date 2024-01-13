Üye Girişi
Haberler

Konsol Oyuncuları Fortnite'a Daha Fazla Zaman Harcıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Ampere Analysis'in yeni verilerine göre Xbox ve PlayStation oyuncuları, popüler bir battleroyale oyununda Grand Theft Auto V, Roblox, EA Sports FC 24 ve Call of Duty oyunlarının toplamından daha fazla saat geçirdi. Konsol oyuncularının tercihine gelin bakalım.

Ampere Analysis'in yeni verilerine göre Xbox ve PlayStation oyuncuları, popüler bir battleroyale oyununda Grand Theft Auto V, Roblox, EA Sports FC 24 ve Call of Duty oyunlarının toplamından daha fazla saat geçirdi. Konsol oyuncularının tercihine gelin bakalım.

Konsol oyuncularının favorisi Fortnite oldu, 1,6 milyar saat oynanmayı aştı

Fortnite son iki ayda oyuncu katılımında önemli bir artış yaşadı. Kasım ayında orijinal battle royale haritası ve klasik silahlar geri döndü ve Fortnite'ın altı yıllık tarihindeki en yüksek tek günlük oyuncu sayısına ulaşıldı.

Aralık ayında Fortnite evrenine Lego Fortnite, Fortnite Festivali ve Roket Yarışı gibi yeni oyunlar eklendi. Oyunun popülerliği, daha önce Fortnite ile çok az ilgilenen veya hiç ilgilenmeyen oyuncuların artık aktif olarak katıldığı Xbox ve PlayStation'da açıkça görülüyor.

Ampere Analysis'in 11 Ocak tarihli raporu, Kasım 2023'te Fortnite'ta geçirilen toplam saatin neredeyse yüzde 150 arttığını ve Aralık ayında yüzde 9'luk ek bir büyüme yaşandığını gösteriyor. Xbox ve PlayStation'daki konsol oyuncuları Fortnite'ta Roblox, GTA V, GTA Online, EA Sports FC 24 ve Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 ve Warzone'u kapsayan Call of Duty HQ gibi diğer popüler oyunlardan daha fazla zaman geçirdi. Fortnite'ın konsollardaki toplam oynanma süresi 1,6 milyar saati aşarak şaşırtıcı bir rakama ulaştı

Family Guy ana karakteri Peter Griffin, Fortnite'da neden kaslı?

Epic Games bu ivmeden faydalanarak Xbox ve PlayStation'da aylık aktif kullanıcı sayısına göre lider yayıncı haline geldi ve EA, Ubisoft ve Activision gibi sektörün ağır toplarını geride bıraktı. Ampere Analysis, bazı yeni veya geri dönen oyuncuların ilgisinde potansiyel bir düşüş beklerken, Epic'in 2024'te başka bir OG sezonunu onayladığını vurguluyor ve oyuncu sayılarında yeni bir artış potansiyeline işaret ediyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Roblox xbox Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Nefise hangi sporu yapıyor? Survivor Nefise ne sporcusu, hangi kategoride sporcusu? Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var? Turabi evli mi, çocuğu var mı? Tabii neden açılmıyor? Tabii uygulaması çöktü mü, sorun mu var? TRT Tabii yüklenmiyor, açılmıyor? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi kimdir? Erdal Beşikçioğlu nereden, hangi partiden aday oldu? Erdal Beşikçioğlu nereye belediye başkanı adayı oldu? Rüyada terlik görmek ne anlama gelir? Rüyada terlik giymek ne manaya gelir? Rüyada siyah terlik görmek, beyaz terlik görmek ne demek? Nasr Suresi anlamı ve Arapça okunuşu, Türkçe anlamı nedir? Nasr Suresi konusu, ne zaman inmiştir? Nasr Suresi tefsiri nedir? Kureyş Suresi anlamı, fazileti, Türkçe okunuşu nedir? Kureyş Suresi meali, Kureyş Suresi Arapçası nedir? Kureyş suresi konusu nedir? 21 21 saat anlamı ve yorumu nedir? 21:21 saati ne anlama geliyor? 21.21 saati ne demek, ne manaya gelir? BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ KAÇ BİTTİ? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, kaç gol oldu, kim gol attı? 20 20 saat anlamı ve yorumu nedir? 20:20 saati ne anlama geliyor? 20.20 saati ne demek, ne manaya gelir? 19 19 Saat anlamı nedir? 19:19 saati ne anlama geliyor? 19.19 saati ne demek, ne manaya gelir? Bağlaçlar (De, Ki, Ya da) konu anlatımı ve örnekler! Bağlaç nedir? Bağlaç olan de, ki örnekleri! İngilizce bağlaçlar
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title