Konfor Odaklı Gotrax G Pro Elektrikli Scooter İncelemesi

Artan yakıt fiyatları ve şehirlerdeki trafiğin her geçen gün daha da çekilmez hale geldiği şu dönemlerde birçok kullanıcı alternatif ulaşım yöntemleri arıyor. Toplu taşımanın yavaşlığı ve aşırı kalabalık olmasıyla birlikte elektrikli scooterlar popülerleşmeye başladı. Ancak konforlu bir scooter bulmak oldukça zor. İşte bu videomuzda 3 tekerli, çift amortisörlü konfor odaklı scooter Gotrax G Pro'yu sizler için inceledik. İşte Gotrax G Pro inceleme videosu ve detayları…

Konfor odaklı elektrikli scooter Gotrax G Pro!

Akaryakıt ve toplu taşıma ücretlerinin arttığı bugünlerde konforlu alternatif bir ulaşım aracı bulmayı herkes istiyor. Bu kapsamda sizler için ShiftDelete.Net ekibinden Tolga Cem Küçükyılmaz 3 tekerleğe ve çift amortisöre sahip konfor odaklı Gotrax'ın G Pro elektrikli scooter modelini sizler için inceledi. İşte Tolga Cem Küçükyılmaz'ın anlatımıyla Gotrax G Pro elektrikli scooter inceleme videomuz anlatımıyla detayları…

Gotrax modellerine ulaşmak için: https://bit.ly/3DSSgt9

Artan nüfus ve akaryakıt fiyatları nedeniyle İstanbul gibi şehirlerde otomobil kullanmak bir hayli yorucu. Bunlara ek olarak trafiğin giderek artması da birçok kullanıcıyı mağdur eden durumlardan biri. Tüm bunlar beraberinde kullanıcılar alternatif ulaşım araçlarına yönelmeyi planlıyor. Bu ulaşım araçları arasında akla en çabuk gelense elektrikli scooter modelleri oluyor.

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Fakat birçok kullanıcı scooter kullanmakta zorlanıyor. Çünkü iki tekerli oluşları sebebiyle dengede durmak bir hayli zor. Ayrıca amortisör gibi konfor odaklı donanımlara sahip olmayan modeller yoldaki tüm kasis ve engelleri birebir olarak hissetmenize sebep oluyor. Bu durum uzun mesafeli yolculuklarda kollarınızda ağrı veya karıncalanma olarak size geri dönüyor.

Ancak bu durumu çözen bir ürün var. Gotrax G Pro elektrikli scooter! G Pro sahip olduğu 3 tekerleği ile dengede kalma gibi sorunları çözüyor. Bunun yanında sahip olduğu amortisörler ile yoldaki engelleri hissetmenizi önlüyor, çok daha konforlu bir yolculuk imkanını size sunuyor. Ayrıca scooter uzun menzili ve hızlı şarj edilebilme özelliği sayesinde uzun mesafeleri kolayca aşmanızı sağlıyor. Gotrax G Pro'nun sahip olduğu diğer detayları ise videomuzda anlattık.

Gotrax G Pro teknik özellikleri!

Genel Özellikler:

Motor Gücü (Nominal): 300 W

Menzil (En Fazla): 30 km

Hız (En Fazla): 25 km/s (Kilometre başına saat)

Taşıma Kapasitesi: 100 kg

Tekerlek Tipi: Şişme (Pnömatik)

Tekerlek Sayısı: 3 Tekerlekli

Lastik Ebatı: 8.5 inç ve 10 inç

Katlanabilirlik: Var

Diğer Özellikler: Arka Amortisör, Hız Sabitleyici, LED Ekran

Teknik Özellikler:

Fren Teknolojisi: Elektronik

Ön Fren: Disk

Arka Fren: Elektronik

Batarya Voltajı: 36 V

Batarya Akımı: 10.4 Ah

Şarj Süresi: 4 saat

Tırmanma Açısı: 14 °

Güvenlik ve Işıklandırma:

Fren Lambası

Ön Far

Zil/Korna

Şifreli çalıştırma

Hız ayarı

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