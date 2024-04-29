Kitap kurtları buraya! İşte teknoloji ile ilgili kitap önerileri

Son yıllarda teknoloji, hızla gelişerek gözle görülür ilerlemeler kaydediyor ve bu yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda kitapseverler de bununla ilgili kitaplar okumayı tercih ediyor. Biz de bundan yola çıkarak teknoloji ile ilgili kitap önerileri listesi hazırladık.

Teknoloji ile ilgili kitap önerileri

Çalışılmayan Bir Dünya – Daniel Susskind

Daniel Susskind tarafından yazılan Çalışılmayan Bir Dünya, gelecekte teknolojinin iş gücünü nasıl etkileyeceğini ele alır. Teknolojinin işsizliği nasıl artırabileceğini ve toplumun bu değişimlere nasıl adapte olabileceğini anlatan kitap, yapay zekaya da değinir.

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Algoritmaların Kara Kutusu Üzerine Düşünmek – Elif Karakoç Keskin

Teknoloji ile ilgili kitap önerileri içeriğimizde Elif Karakoç Keskin'in kaleminden çıkan Algoritmaların Kara Kutusu Üzerine Düşünmek de yer alıyor. Bu kitap, adında da anlayabileceğiniz üzere algoritmanın nasıl çalıştığını anlatır. Bununla birlikte bu algoritmaların sosyal ve etik sonuçlarını da inceler.

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Web3 – Alex Tapscott

Alex Tapscott tarafından yazılan Web3, internetin geleceği ve bir sonraki nesli hakkında kapsamlı bilgiler verir. Bu kapsamda yapay zeka, metaverse ve blokzincirin para ve finansal hizmetler ötesindeki şeyleri nasıl değiştireceği anlatılır.

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Wikipedia'ya İnanmalı mıyız? – Amy S. Bruckman

Amy S. Bruckman tarafından yazılan "Wikipedia'ya İnanmalı mıyız?" kitabı, Wikipedia gibi çevrim içi internet ansiklopedilerinin güvenilirliği ve etkilerini sorgular. "Wikipedia'ya İnanmalı mıyız?" da teknoloji ile ilgili kitap önerileri listemizde bulunuyor.

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Steve Jobs – Walter Isaacson

Walter Isaacson tarafından yazılan "Steve Jobs" biyografisi, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın hayatını, kariyerini ve şirketi kurma aşamalarını anlatır. Bu kitap, özellikle Apple hayranları için tavsiye ediliyor.

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Yapay Zeka Senden Nefret Etmiyor – Tom Chivers

Teknoloji ile ilgili kitap önerileri listemizde Tom Chivers'ın kaleminden çıkan Yapay Zeka Senden Nefret Etmiyor da bulunuyor. Bu kitap, son yıllarda giderek büyüyen yapay zeka teknolojilerinin insanlık için oluşturabileceği tehditleri ve bu tehditlerin nasıl yönetilebileceğini anlatır.

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Algoritmalar Ne İster? / Hesaplama Çağında Hayal Gücü – Ed Finn

Yazarı Ed Finn olan Algoritmalar Ne İster? / Hesaplama Çağında Hayal Gücü kitabı, algoritmaların günlük yaşamımızdaki etkilerini merkezine alır. Ayrıca modern teknolojik uygulamaların arkasındaki algoritmik süreçlere de değinilir.

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Yapay Sen – Susan Schneider

Susan Schneider tarafından yazılan Yapay Sen de teknoloji ile ilgili kitap önerileri listemizde bulunuyor. Bu kitap, yapay zeka teknolojisinin zihin, bilinç ve benlik üzerindeki potansiyel etkilerini derinden inceler. Ayrıca yapay zekanın insanlarla nasıl entegre olabileceği ve yapay zekanın bilinçli olup olmayacağı sorularını da cevaplar.

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– Bu içeriğimizde teknoloji ile ilgili kitap önerileri sıraladık.