Haberler

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri dünya şampiyonu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Robot Olimpiyatları'nda tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. 55 ülkeden katılımcının yer aldığı yarışmada, Türk bayrağını en üst seviyeye taşıyarak büyük bir başarıya imza attılar.

55 ülkeden ve 4 kıtadan toplam 3 bin 648 katılımcı ile 1466 robotun mücadele ettiği organizasyonda "Wrestling Mini Senior" kategorisinde yarışan ekip, tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. Uluslararası arenada elde edilen bu önemli başarıyla öğrenciler, Türk bayrağını en üst seviyeye taşıyarak büyük gurur yaşattı. Şampiyon olan öğrenciler Can Ayar, İbrahim Efe Direk, İlhan Mete Mankır, Efe Demiöz, Utku Bulu ve Efe Kırtay olarak açıklandı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen tarihi başarıda emeği geçenlere teşekkür edilerek Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Erasmus İl Koordinatörü Tuğrul Bayraktaroğlu ve Okul Müdürü Muhlis Türkel'in desteklerinin önemli olduğu vurgulandı.

Kırklareli'nin adını dünyaya duyuran öğrenciler, kentte büyük bir gurur kaynağı oldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü, 7 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
Bakan Yumaklı'nın 'Örnek üretici' dediği çiftçi video çekip yardım istedi

Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçinin yardım çığlığı
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı