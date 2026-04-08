Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri dünya şampiyonu oldu

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Robot Olimpiyatları'nda dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

55 ülkeden ve 4 kıtadan toplam 3 bin 648 katılımcı ile 1466 robotun mücadele ettiği organizasyonda "Wrestling Mini Senior" kategorisinde yarışan ekip, tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. Uluslararası arenada elde edilen bu önemli başarıyla öğrenciler, Türk bayrağını en üst seviyeye taşıyarak büyük gurur yaşattı. Şampiyon olan öğrenciler Can Ayar, İbrahim Efe Direk, İlhan Mete Mankır, Efe Demiöz, Utku Bulu ve Efe Kırtay olarak açıklandı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen tarihi başarıda emeği geçenlere teşekkür edilerek Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Erasmus İl Koordinatörü Tuğrul Bayraktaroğlu ve Okul Müdürü Muhlis Türkel'in desteklerinin önemli olduğu vurgulandı.

Kırklareli'nin adını dünyaya duyuran öğrenciler, kentte büyük bir gurur kaynağı oldu. - KIRKLARELİ

