KBÜ'de hava kirliliğine karşı biyokütle projesi

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) atık biyokütleden geliştirilen karbon malzemelerle iç ortam havasındaki benzenin giderilmesi hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde yürütülen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1002 projesi, hava kirliliğinin önemli bileşenlerinden biri olan benzenin uzaklaştırılmasına yönelik yeni bir çözüm sunuyor.

Prof. Dr. Hamiyet Şahin Kol yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede, atık biyokütleden elde edilen karbon bazlı malzemelerin geliştirilmesi ve performanslarının artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda baobab meyvesi çekirdeklerinden elde edilen biyokarbonlar, derin ötektik çözücüler ile modifiye edilerek daha yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip malzemeler haline getiriliyor.

Projede Karabük Üniversitesi'nden Mehmet Kuddusi Akalın ve Ayşe Nihan Açıkkapı ile Kastamonu Üniversitesinden Kaan Işınkaralar araştırmacı olarak yer alıyor. Ayrıca Fatıma Salah Eldın Ibrahim Elhag ve Yahia Bani Hani bursiyer olarak çalışmaya katkı sunuyor.

Sanayi faaliyetleri, araç emisyonları ve sigara dumanı gibi kaynaklardan yayılan benzenin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu belirtilirken, proje kapsamında geliştirilen malzemelerle benzenin iç ortam havasından etkin şekilde uzaklaştırılması hedefleniyor.

Çalışmanın, atıkların değerlendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra çevre dostu ve sürdürülebilir malzeme üretimini desteklediği ifade ediliyor.

Proje çıktılarının iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi, endüstriyel emisyonların azaltılması ve çevre teknolojilerinin geliştirilmesi gibi alanlarda kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Karabük Üniversitesinde yürütülen çalışmanın, daha temiz ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sunması bekleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
