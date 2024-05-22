KBÜ'de düzenlenen etkinlikte THY temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen "THY Siber Güvenlik Söyleşileri" etkinliği çerçevesinde Türk Hava Yolları (THY) temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, günümüzde vatan savunmasının boyutlarının ciddi ölçüde değiştiğini belirtti.

Vatanın artık sadece konvansiyonel silahlarla savunulmadığını aktaran Kırışık, şöyle devam etti:

"Atalarımız gibi cephede göğüs göğse savaşarak vatan mücadelesi vermek yeterli olmuyor. Bu anlamda siber cephe dediğimiz cephe, bilişim teknolojileri dediğimiz alan, artık çok daha ön plana çıkmaya başladı. Karşımıza artık yeni, farklı alanlar çıkıyor. Şu an henüz yeterince farkında olmasak da yapay zekanın oyun değiştirici rolünün ve gücünün yakın tarihte çok daha büyük ölçüde farkına varacağız."

Kırışık, THY'nin dünyadaki devasa pek çok hava yolu şirketini geride bırakarak büyük operasyonel başarı gösterdiğini vurgulayarak, "Gerçekten takdire şayan, alkışlanacak bir başarı. Bu başarının arkasında bugün bize gelen ekibimiz gibi çok kıymetli ekiplerin çalışmalarının gelecekte dünyanın bir numaralı markası olma noktasındaki hayallerinin çok büyük katkısı olmuştur." ifadesini kullandı.

"Artık birçok ülkede siber ordular kurulmaya başlandı"

THY Bilgi Teknolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız da THY'nin şu anda dünyada 450 ayrı lokasyonda hizmet verdiğini bildirdi.

THY'nin dünya çapında 450 ofisinin olduğuna değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"Türk Hava Yolları Teknoloji diye ayrıca teknoloji odaklı bir firmamız var. Şu anda 2 bin kişiye yakın çalışanımız var. Bu 2 bin kişiden 120'si sadece siber güvenlikle uğraşıyor. Türk Hava Yollarının şöyle bir misyonu da var biliyorsunuz, 'bayrak taşıyıcı.' Türkiye'nin bayrağını uluslararası arenada temsil ediyor.

Sadece Türk Hava Yollarında değil bütün Türkiye'de ciddi şekilde siber güvenlik alanında yetişmiş personel ihtiyacı var. Bu sizlerin şahsi kariyerleri için de önemli, ülkenin geleceği için de önemli. Artık birçok ülkede siber ordular kurulmaya başlandı. Bu sadece bir mühendislik alanı değil, bu kendinize de memlekete de hizmet edeceğiniz bir alan. Bu vesileyle sizleri siber güvenlik alanında çalışmak üzere sektöre davet ediyorum."

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, siber güvenlik alanındaki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Program teşekkür belgesinin verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, KBÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Düğenci, KBÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı, THY temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.