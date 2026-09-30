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Kastamonu Üniversitesi YDF Takımı, TEKNOFEST 2026 RoboLig Türkiye finaline yükseldi

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Kastamonu Üniversitesi YDF Takımı, TEKNOFEST 2026 RoboLig Türkiye finaline yükseldi
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Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan YDF Takımı, TEKNOFEST 2026 RoboLig Yarışması'nda Türkiye finaline yükseldi. Takım, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek finalde yarışacak.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen RoboLig Yarışması'nın Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan "YDF Takımı", TEKNOFEST 2026 kapsamında gerçekleştirilen RoboLig Yarışması'nda gösterdiği başarılı performansla Türkiye finaline yükseldi. Yarışmanın değerlendirme süreçlerinde başarılı sonuçlar elde eden YDF Takımı, ön değerlendirme raporu aşamasından 72,5, proje değerlendirme raporu aşamasından ise 91 puan aldı. Video değerlendirme etabını da başarıyla tamamlayan takım, RoboLig Türkiye finalinde mücadele edecek takımlar arasında yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhammed Canhakan Bodur'un danışmanlığını yürüttüğü takımda Talha Eser, Emre Acar, Baran Akbaba ve Ali Altuntaş görev alıyor. YDF Takımı tarafından geliştirilen proje, mekanik tasarım, elektronik donanım ve gömülü yazılım sistemlerini Deneyap Kart V2 tabanında bir araya getiren modüler bir robot sisteminden oluşuyor. Geliştirilen robot, zorlu yarışma parkurundaki koli alma-bırakma ve zipline görevlerini gerçekleştirmek üzere tasarlandı.

Takım, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Robolig 2026 Türkiye finalinde yarışacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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