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Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

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Karlı yolda Tesla marka araç ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG test edildi. Ortaya çıkan sonuç dikkat çekti.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Birçok şehirde sürücüler mahsur kalırken, trafikte de ilginç görüntüler kaydedildi.

KARLI YOLDA TOGG-TESLA KARŞILAŞTIRMASI

Karlı yolda ABD yapımı Tesla Cybertruck marka otomobil ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG denendi. İki araç arasındaki fark dikkat çekti.

TOGG GİTTİ, TESLA YOLDA KALDI

Tesla karlı yolda neredeyse hiç ilerleyemedi. TOGG İse hiç zorlanmadan yoluna devam etti. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

En iyi bizimki. Tamam anladık daa....

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