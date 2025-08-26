Karabük Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST 2025 İçin Su Altı Roket Projesi Geliştirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, geliştirdikleri su altı roket projesi ile TEKNOFEST 2025'te zirvede yer almak istiyor.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan SaraTech Su Altı Roket Takımı, TEKNOFEST 2025 Su Altı Roket kategorisinde finale kalmaya hak kazandı.

Yenilikçi su altı roket projesiyle dikkati çeken takım, teknik altyapısı ve özgün mühendislik çözümleri sayesinde jüri değerlendirmesinden başarıyla geçti.

Takım kaptanı Furkan Karaçoban liderliğindeki ekipte, Egemen Tunç Akgün, Muhammed Yıldız, Berkay Tetik ve Aylin Uysal yer alıyor. Takımın akademik danışmanlığını ise Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Güngör yürütüyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, Karabük Üniversitesi TEKNOFEST takımlarının yarışmalara hazırlanmaya devam ettiğini söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST tarafından ilk defa düzenlenen su altı roket yarışmasında öğrencilerin takım oluşturarak yarışma için platform ürettiklerini belirten Kırışık, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ve Gençlik Merkezimizin de destek olmasıyla su altı roket takımımız, büyük başarı elde ederek finalde yarışma hakkı elde etti." dedi.

Kırışık, üniversitedeki bilim ve teknoloji atölyeleri ile mühendislik fakültesindeki laboratuvarların "aktif teknoloji üssü" olarak çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdürdüğünü vurgulayarak, "Işıkları sönmeyen üniversite konumundayız. Öğrencilerimiz gece gündüz 24 saat esaslı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyorlar. Onlardan TEKNOFEST'te çok ciddi dereceler bekliyoruz." diye konuştu.

"Derece getirmek istiyoruz"

Takım kaptanı KBÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Furkan Karaçoban da bu yıl TEKNOFEST'te su altı roket kategorisinin ilk kez yer aldığını dile getirerek, "Kategorinin başladığını duyunca hemen takım oluşturup yarışmaya katılmak istedik. Daha önce elimizde veri olmadığı için örnek bulamadık ve çoğu sistemi kendimiz geliştirdik. Kendi algoritmalarımızı yazdık, kendi tasarımızı yaptık. Su almama konusunda baya çalışmalarımız oldu. Derece getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekip üyesi KBÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Egemen Tunç Akgün de geliştirdikleri proje hakkında bilgi verdi.

Akgün, yarışmada derece hedeflediklerini belirterek, "Yarışma için heyecanlıyız. 28 Ağustos'ta yarışmaya gideceğiz. Karabük Üniversitemize ve Gençlik Merkezimize bize sağladığı imkanlar için teşekkür ediyoruz." dedi.