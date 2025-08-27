Karabük Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi Kuruluyor

Karabük Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle kurulacak milli teknoloji atölyesi, Karabük ve çevre illerde nitelikli araştırmacıların yetişmesine öncülük edecek.

Karabük Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen TÜBİTAK 4003-T Milli Teknoloji Atölyesi Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Proje tamamlandığında, Karabük ve çevre illerden araştırmacıların 7/24 faydalanabileceği teknik altyapı ve eğitim merkezi hizmete girecek. 650 metrekarelik alanda yapılan atölyede, toplantı ve üretim alanlarının yanı sıra bireysel ve ortak kullanıma uygun esnek mekan düzenlemeleri yer alacak.

Sosyal alanlar ve destek birimleriyle araştırmacılara hem üretim hem de etkileşim için bütünleşik bir ortam sunulacak.

"Karabük Üniversitesi bu projelerle adım adım teknolojinin merkezi haline geliyor"

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, hem TEKNOFEST takımlarına hem de teknolojik çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

Bu amaçla öğrencilerin ve akademisyenlerin birlikte çalışacağı alanlar oluşturmak istediklerini belirten Kırışık, "Bu noktada TÜBİTAK bize son derece ciddi destek verdi. Milli Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında üniversitemiz, milli teknoloji atölyesi yapma hakkı elde etti." dedi.

Kırışık, projeye katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, öğrencilerin gelişmiş ve modern çalışma olanaklarına sahip olmalarını hedeflediklerini anlattı.

Öğrencilerin hocalarıyla atölyede yeni teknolojiler ve buluşlar üretmelerini istediklerini dile getiren Kırışık, bunun için de mekan ihtiyacının karşılanmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Atölyenin TÜBİTAK tarafından dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılacağını belirten Kırışık, projenin üniversite kampüsü içinde 30 milyon liralık destekle yürütüldüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Kırışık, şöyle devam etti:

"Eylül ayının sonu gibi milli teknoloji atölyesi projemiz tamamlanacak ve öğrencilerimiz son derece modern teknoloji atölyesine sahip olacak. Böylece TEKNOFEST yarışmalarında Türkiye birincilikleri, dünyadaki yarışmalarda dereceler elde eden öğrencilerimiz, takımlarıyla modern ve gelişmiş sosyal olanaklara sahip ortamlarda projelerini rahatlıkla geliştirebilecek."

Karabük Üniversitesinin bu projelerle adım adım teknolojinin merkezi haline geldiğini vurgulayan Kırışık, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya çapında teknolojiler ve bilim üretecek merkezlerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Bu merkezlerde, teknoloji ve bilim atölyelerinde öğrencilerimiz dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üretecek projeler geliştirecek. Böylelikle de Karabük Üniversitesi dünyanın bilim merkezi, teknoloji merkezi haline gelecek."

Kırışık, milli teknoloji atölyesiyle hem Karabük'ün hem de Batı Karadeniz Bölgesi'nin bilimsel ve teknolojik ihtiyaçlarına destek olacak, sorunlarına çözüm oluşturacak teknoloji merkezi haline geleceklerini sözlerine ekledi.