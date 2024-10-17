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Karabük'te Bilim Şenlikleri Açıldı

Karabük'te Bilim Şenlikleri Açıldı
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TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 'Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor 3' projesinin açılışı, Karabük Bilim ve İnovasyon Merkezi'nde yapıldı. Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve diğer protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerle etkinlikleri gezdi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor 3" projesinin açılışı yapıldı.

Karabük Bilim ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Yardımcısı Şahin, çocukların hayal dünyasına dokunmak istediklerini söyledi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliklerinin açılış kurdelesini kesen protokol heyeti, daha sonra standları gezerek öğretmen ve öğrencilerden projeleriyle ilgili bilgiler aldı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 3 gün boyunca 127 atölyede etkinlik yapacağı şenlik kapsamında bilimsel gösteriler, 3D tasarımlar ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, sosyal ve beşeri bilime dair örnekler sunulacak.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Teknoloji

Mustafa Şahin Kültür Sanat Etkinlikler Teknoloji Tübitak Kültür Eğitim

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