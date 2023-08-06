Karabağlar Belediyesi İş Yeri Ruhsatlarını Dijitalleştiriyor

Karabağlar Belediyesi, iş yeri ruhsat denetimlerinin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi için dijital arşiv sistemi kullanmaya başladı. Arşiv Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 14 milyon belge dijitalleştirildi. Bu sayede Zabıta ve Ruhsat müdürlüğü ekipleri, iş yeri ruhsat bilgilerine tek tuşla ulaşabiliyor ve ruhsat denetimlerini daha sağlıklı gerçekleştirebiliyor.

Karabağlar Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli hizmet verebilmek için başlattığı dijitalleşme atağını yeni uygulamalarla sürdürüyor. Karabağlar Belediyesi, iş yeri ruhsat denetimlerinin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi için Zabıta ve Ruhsat müdürlüğü ekiplerine "tek tuş" kolaylığı sağladı. Bu kapsamda Dijital Arşiv Sistemi'nde "İşyeri Ruhsat Arşivi İnceleme" uygulaması hayata geçirilerek, ekiplerin iş yeri ruhsat bilgilerine tek tuşla ulaşabilmesinin önü açıldı.

Karabağlar Belediyesi arşivinin dijitalleştirilmesi çalışmalarına Arşiv Müdürlüğü tarafından devam ediliyor. Bu kapsamda İmar, Mali Hizmetler, Yapı Kontrol, Plan Proje Müdürlüklerindeki milyonlarca belge taranıp işlendi. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ndeki iş yeri ruhsat arşiv dosyalarının da Arşiv Yönetim Sistemi'ne (AYS) aktarılmasıyla, belediye arşivinde dijitalleştirilen belge sayısı 14 milyonu geçti.

Çalışmalar kapsamında Arşiv Müdürlüğü tarafından Zabıta personeline sistemle ilgili eğitim verildi. AYS uygulaması tablet, bilgisayar, akıllı telefon gibi mobil cihazlarına tanımlandı. Böylece ekipler iş yerlerinin ruhsat bilgilerine, akıllı cihazlardan tek tuşla ulaşabilir duruma geldi. Ruhsat ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "E-Arşiv" üzerinden erişim sağlanan ruhsat belgelerini inceleyerek, istedikleri bilgilere daha hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşıyor. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin ruhsat denetimlerini daha sağlıklı gerçekleştirebiliyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, zamandan ve kırtasiye giderlerinden tasarruf olanağı sağlayan dijitalleşme çalışmalarının, vatandaşlara daha sağlıklı ve nitelikli hizmet vermenin önünü açtığını söyledi. Karabağlar Belediyesi'nin bu konuda öncü yerel yönetimlerden olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Dijitalleştirilen belge sayısının 14 milyonu geçmesi bunun en önemli göstergesi. Artık yetkilendirilmiş personelimiz ve vatandaşımız, arşiv belgelerine elektronik ortamda kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. E-arşiv, E-imar, E-Eksper gibi uygulamalara ek olarak kısa süre içerisinde daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanacak E-Ruhsat uygulamasıyla, Karabağlar Belediyesi vatandaşın ayağına hizmet götürmeye devam edecek" dedi.