Kanser Tedavisinde Yeni Yöntem: Yakın Kızılötesi Işık

Bilim dünyası teknolojinin gelişmesiyle birçok hastalığın çaresini buluyor. Çağımızın en yaygın görülen hastalıklarından biri olan kanserin önüne geçmek isteyen bilim insanları tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Araştırmacılar, kanser hücrelerini yok etmenin bir yolunu keşfetti. İşte detaylar…

Kanser tedavisinde yeni yöntem: Yakın kızılötesi ışık, kanser hastaları için umut olabilir!

Bilim insanları çağımızın en tehlikeli hastalıklarından birisi olan kanser için çalışmalarına devam ediyor. Nihayet bu çalışmalar meyvesini veriyor. Umut verici gelişmeler yaşanıyor. Araştırmacılar laboratuvarda aminosiyanin moleküllerinin yakın kızılötesi ışıkla uyarılması sonucunda senkronize olarak titreştiklerine tanık oldu. Bu titreşim kanser hücrelerinin zarlarını parçalamaya yetti.

Peki nedir bu aminosiyanin molekülleri? Bilim insanları, aminosiyanin moleküllerini biyogörüntülemede sentetik boya olarak kullanıyor. Genellikle kanseri tespit etmek için düşük dozlarda kullanıyorlar. Bu moleküller suda stabil kalırlar ve hücrelerin dışına bağlanma konusunda oldukça iyidirler.

Sonunda bir umut: BioNTech, kanser aşısını üretti!

Daha önce de buna benzer bir gelişme yaşanmıştı. Bilim insanları başka bir tür kanser öldürücü moleküller geliştirmişti. Bu araştırmayı Rice Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi ve Texas Üniversitesi'nden araştırma ekibi yürütüyor. Bilim insanları bu yeni yaklaşımın, Feringa tipi motorlar olarak adlandırılan ve aynı zamanda kanser hücrelerini de parçalayabilen, daha önce geliştirilen kanser öldürücü moleküler makineden daha iyi olduğunu belirtti.

Rice Üniversitesi'nden kimyager James Tour , "Bu, moleküler kırıcılar dediğimiz tamamen yeni nesil moleküler makinelerdir. Ayrıca mekanik hareket bakımından eski Feringa tipi motorlara göre bir milyon kat daha hızlılar ve görünür ışık yerine yakın kızılötesi ışıkla etkinleştirilebiliyorlar." dedi.

Yakın kızılötesi ışığın kullanılması tıp dünyası açısından oldukça önemlidir. Çünkü bilim adamlarının vücudun derinliklerine inmesini sağlar. Kemiklerdeki ve organlardaki kanser ve kanser büyümesine ulaşmak için ameliyata gereksinim azalır. Ameliyat yerine potansiyel tedavi yöntemleri yaygın hale gelir.

Laboratuvarda yetiştirilen kültürlenmiş kanser hücreleri üzerinde yapılan testlerdeki sonuçlar oldukça olumluydu. Moleküler kırıcı yöntemi, hücreleri yok etmede yüzde 99'luk bir isabet oranı elde etti. Ayrıca bu yaklaşım, melanom tümörlü fareler üzerinde de test edildi. Testin sonucunda hayvanların yarısı kanserden kurtulmayı başardı.