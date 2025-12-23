Haberler

Kalkıştan 30 saniye sonra alev aldı: Güney Kore'nin ilk ticari uzay roketi düştü

Güncelleme:
Güney Kore'nin özel sektör öncülüğünde geliştirdiği ilk ticari uzay roketi, deneme uçuşunda başarısız oldu. Innospace tarafından geliştirilen Hanbit-Nano, Brezilya'daki Alcântara Uzay Merkezi'nden fırlatıldıktan yaklaşık 30 saniye sonra kontrolden çıkarak infilak etti.

Güney Kore'nin özel sektör eliyle uzaya açılma hedefi, ilk ciddi sınavında başarısızlıkla karşılaştı. Ülkenin ilk ticari uzay roketi Hanbit-Nano, Brezilya'dan yapılan deneme fırlatışında havalandıktan yalnızca 30 saniye sonra alev alarak düştü.

Şirket kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre fırlatma, yerel saatle 10.13'te (Türkiye saatiyle 04.13) gerçekleştirildi. Roketin yükselişi sırasında uçuşun planlandığı şekilde ilerlemediği, kontrol sistemlerinde kritik bir arıza uyarısı belirdiği belirtildi.

GÜVENLİ BÖLGEYE DÜŞTÜ, CAN KAYBI YOK

Innospace'ten yapılan açıklamada, roketin düşüşünün önceden belirlenen güvenlik alanı içinde gerçekleştiği ve olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığı bildirildi. Şirket, başarısız fırlatmanın nedenini belirlemek için teknik inceleme başlattığını duyurdu.

Fırlatma anının canlı yayınlandığı görüntülerde, kalkıştan kısa süre sonra roketten alevlerin yükseldiği, ardından yayının kesildiği görüldü.

ÖZEK UZAY SEKTÖRÜ İÇİN KRİTİK BİR DENEMEYDİ

Hanbit-Nano'nun fırlatılışı, 22 Kasım'dan bu yana üç kez ertelenmişti. Roketin başarıyla görevini tamamlaması halinde, 5 uyduyu 300 kilometre irtifadaki alçak yörüngeye yerleştirmesi planlanıyordu.

