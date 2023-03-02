Kai Cenat Twitch abone rekorunu kırdı!

Dünya genelinde popüler olan platformun yayıncılarından Kai Cenat abone rekorunu kırarak Twitch'te en çok aboneye sahip yayıncı oldu.

Twitch dünya genelinde oldukça yaygın olan bir canlı yayın platformu. Kullanıcılar bu platform sayesinde oyun, sohbet ve gündelik hayat gibi konularda canlı yayınlar izleyebiliyor. Özellikle Türkiye'de de oldukça popüler olan bu platform Türk izleyicileriyle daha çok oyun yayınları ile buluşuyor.

Platform üzerinden yayıncılara destek olmak için bağış yapabiliyor ve ücretli şekilde abone olabiliyorsunuz. Twitch yayıncısı Kai Cenat ise bu hafta en çok aboneyi kendine çekerek Twitch'te en çok aboneye sahip yayıncı oldu.

24 saatlik canlı yayınlar ile abone maratonu!

Kai Cenat aslında 2.1m aboneye sahip bir YouTuber. Yani Twitch dünyasına daha sonradan giren içerik üreticileri arasında. Twitch dünyasına girmesiye birlikte belli bir düzeye kadar Twitch kanalı büyüdü. Ancak Kai daha da üst seviyede olmayı istedi ve şubat itibariyle bir yayın programına başladı.

1 Şubat itibarıyla "Cenat'a abone ol!" başlığı ile yeni bir yayın düzenine başladı. Bir dönem bir çok Türk yayıncı tarafından da yapılan 24 saatlik yayın maratonu yaptı. Bu yayın maratonu sayesinde toplamda 300.000 aboneyi kendine çekti. Bununla birlikte takipçi sayısında da ciddi artış görerek Twitch'te 4.7 milyon takipçiye ulaştı.

Twitch'te yayın yapmaya başlamak isteyenlere müjde!

Platformda abonelikler aylık şekilde ilerlediği için YouTube kanallarında olduğu gibi "aboneye sahip" ifadesini kullanmak yanlış oluyor. Bu yüzden Twitch platformunda aboneye sahip olmaktan ziyade abone çekmek ifadesi kullanılıyor. Kai'de Şubat ayında 300.000 kullanıcıyı abone yaparak Twitch'te en çok abone çekme rekorunu kırdı.

Platform üzerinde rekorun eski sahibiyse Ludwig Ahgren. Ludwig rekoru 2021 yılının Nisan ayında yine 24 saatlik kesintisiz yayınlar ile 283.000 yeni aboneyi kanalına çekmişti. Kai ise bu rekorun 17.000 abone üzerine koyarak rekoru kırdı. Twitch platformunda en çok takipçiye sahip olan yayıncıya geldiğimizdeyse 16.6 milyon ile Ninja'yı görüyoruz.

En çok takipçiye sahip Türk yayıncılara baktığımızdaysa ilk 5 şu şekilde:

Elraenn – 2.790.000 Takipçi

wtcN – 2.610.000 Takipçi

KendineMuzisyen – 2.260.000 Takipçi

Unlostv – 2.030.000 Takipçi

Pqueen – 1.850.000 Takipçi

Not: Platformdaki en çok takipçiye sahip şirket kanalıysa Riot Games.

Son olarak siz değerli takipçilerimiz için ShiftDelete.Net ekibi olarak Twitch üzerinden canlı yayınlar yaptığımızı hatırlatmak isteriz. Soru cevap, oyun ve gündelik teknolojilerle alakalı sohbet içerikli yayınlarımızı kaçırmamak için bizi Twitch üzerinden de takip edin. ShiftDelete.Net Twitch kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.