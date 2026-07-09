Kadınlar Yapay Zeka Hackathonu'nda Yarıştı

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Bilişim Vadisi işbirliğinde düzenlenen "Yapay Zekada Kadın Hackathonu", kadınların yapay zeka ve teknoloji alanında geliştirdiği yenilikçi projeleri bir araya getirdi.

Yapay Zekada Kadın Projesi kapsamında 2 ay süren eğitimleri başarıyla tamamlayarak hackathona katılmaya hak kazanan 12 takımdaki kadınlar, Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesi'nde 48 saat boyunca sağlık, finans, lojistik ve perakende gibi farklı sektörlere ait gerçek veri setleri üzerinde çalışarak yapay zeka tabanlı çözümler geliştirdi.

Katılımcılar, 4 kişilik ekipler halinde yarışarak, veri analizi, model geliştirme ve optimizasyon süreçlerini tamamlayarak projelerini, alanında uzman jüri üyelerine sundu.

Program süresince akademisyenler, sektör profesyonelleri ve mentorlar katılımcılara teknik danışmanlık sağlayarak proje geliştirme ve sunum süreçlerine destek verdi.

Böylece katılımcılar, hem teknik bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı buldu hem de takım çalışması, problem çözme ve proje geliştirme yetkinliklerini güçlendirdi.

"Kadınların teknoloji geliştirici olduğu gelecek için çalışıyoruz"

Kapanış programında konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, insansız hava araçları teknolojisi gibi paradigma değişimi olan alanlarda Türkiye'nin önünde fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Yapay zekanın da bu alanlardan biri olduğunu ifade eden Tüzgen, "Yapay zeka bütün dünya için yeni. Hepimiz bu yarışa aynı anda başladık ve Türk gençleri, Türk girişimcileri, dünyanın en iyi yapay zeka uygulamalarını geliştirecek kabiliyete sahipler. Bunun için dünyanın başka herhangi bir yerindekinden yarışta geri değiller. Bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Özellikle bu alanda bu sene KADEM'in ana gündem konusu olarak bunu seçip yapay zeka alanında girişimciliği teşvik etmesinde bu açıdan da özellikle kıymetli görüyorum." diye konuştu.

Tüzgen, programda gelinen noktada tüm girişimcilerin olgunlaşmış fikirleri, ürünleri ve iş planları bulunduğunu dile getirerek, bu anlamda girişimcilere, programa katkı sağlayan mentörlere ve Bilişim Vadisi ekibine teşekkür etti.

Kadınların başarılarıyla öne çıktığı bir Türkiye hayali kurduklarını aktaran Tüzgen, teknoloji sektörünün bunun için uygun bir ortam sağladığını kaydetti.

Tüzgen, Türkiye'nin teknolojik ortamını bir mozaiğe benzettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir mozaiğin bütün olabilmesi için içinde renkli, farklı şekillerde taşlara ihtiyaç var. Savunma sanayisinde çok başarılı gidiyoruz ama sadece savunma sanayisi Türkiye'yi kalkındırmayacak. Bizim bunun yanına pek çok sektörü koymamız lazım. Bu teknolojileri de sadece erkeklerin geliştirmemesi lazım. Kadınların da girişimci olduğu, kadınların da yatırımcı olduğu, kadınların da teknoloji geliştirici olduğu, kadınların da Bilişim Vadisi'nin programlarında mentör olduğu bir gelecek için çalışıyoruz."

Tüzgen, Bilişim Vadisi'nde henüz şirketlerini dahi kurmadan bir yıl boyunca kendilerinin girişimcilik hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceklerini sözlerine ekledi.

"Kadınların teknoloji alanında daha güçlü var olabilmeleri için proje üretmeyi sürdüreceğiz"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı da yapay zekanın toplumsal hayatın şekillenmesinde belirleyici rol oynadığını belirterek, kadınların bu sürecin aktif öznesi, aktörü olabilmeleri için gerekli zeminin ve koşulların sağlanması gerektiğini söyledi.

Kadınların yalnızca teknoloji kullanıcıları değil, aynı zamanda geliştiricileri, üreticileri, girişimcileri ve karar vericileri olmalarını önemsediklerini aktaran Sarı, "Teknolojinin geleceği şekillendirdiği bir dünyada, kadınların o geleceğin inşasında söz sahibi olması toplumsal adalet açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle son yıllarda girişimcilik, inovasyon ve teknoloji alanındaki çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı, bu kapsamda yürüttükleri en önemli projelerden birisinin "İnovasyonda Kadın" programı olduğunu dile getirerek, 2015 yılından bu yana sürdürdükleri program kapsamında yüzlerce kadın girişimcinin iş fikirlerini geliştirmesine, mentörlük almasına, yatırımcılarla buluşmasına ve girişimlerini büyütmesine destek verdiklerini kaydetti.

Yapay Zekada Kadın Projesi'nin de bu anlayışın bir devamı olarak ortaya çıktığını aktaran Sarı, projeye katılanların hazırladığı projelerin ve gösterdikleri gelişimin yapay zeka alanında büyük bir potansiyelin bulunduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Sarı, hackathona katılmaya hak kazanan ekiplerin fikirlerini bir adım daha ileri taşıyarak somut projelere dönüştürdüğünü ifade ederek, "Ekiplerimiz iki gün boyunca gerçek sektör problemleri üzerinde çalıştı. Veri setlerini analiz etti, yapay zeka tabanlı çözümler geliştirdi. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki kendilerine fırsat verildiğinde, güçlü eğitim ve mentörlük desteği sunulduğunda kadınlar, yapay zeka alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler geliştiriyorlar, çözümler üretiyorlar." diye konuştu.

Sarı, KADEM olarak kadınların teknoloji, inovasyon ve yapay zeka alanlarında daha güçlü var olabilmeleri için yeni projeler üretmeye, eğitim ve mentörlük destekleri sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda hackathonda birinciliği SignVision takımı, ikinciliği Churn Simulatior AI takımı, üçüncülüğü Churn Guard takımı elde etti.

Dereceye giren takım üyelerine ödüllerinin Tüzgen, Sarı ve protokol üyelerince verildiği programda, tüm ekiplerin katılımıyla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.