Justin Bieber üzgün! NFT pazarı çöküşe geçti

Yayınlanan rapora göre ünlülerin de satın aldığı NFT koleksiyonları, ortalama yüzde 80 değer kaybı yaşadı.

2022 yılına damgasını vuran NFT pazarı, kripto para piyasasındaki dalgalanma nedeniyle çöküşe geçti. Yaşanan çöküşten Bored Ape NFT koleksiyonu sahipleri de etkilendi. Justin Bieber'ın aldığı NFT, yaklaşık yüzde 95 değer kaybı ile gündeme geldi.

NFT koleksiyonları yüksek değer kaybı ile gündemde

FTX borsasının batmasıyla birlikte zor günlerden geçen kripto para piyasası, NFT koleksiyonerlerini de derinden etkiledi. Ünlü koleksiyonlar, birkaç ay içerisinde yüzde 50'den fazla değer kaybı yaşadı.

Bieber, Bored Ape koleksiyonundaki 3001 numaralı maymunu Ocak 2022'de 1.29 milyon dolara satın aldı. Bieber tarafından satın alınan NFT'nin günümüzdeki değeri 69.000 dolara kadar geriledi.

Sony, NFT ve blokzincir sektörüne giriyor!

Analistler, Bieber'ın NFT'yi satın aldığı dönemde diğer koleksiyon parçalarına kıyasla daha yüksek ödeme yaptığını belirtti. Bazı koleksiyonerler, Bieber'ın NFT piyasasına giriş yapıp gündem olmak istediği için 1.29 milyon dolar ödediğini düşünüyor.

Bieber, Şubat 2022'de Bored Ape koleksiyonundan yeni bir NFT satın aldı. Aldığı ikinci NFT'nin ise değeri 440.000 dolar olarak açıklandı. Bieber'ın NFT koleksiyonu için toplam 716 Ethereum harcadığı biliniyor.

Sony gibi teknoloji devleri, metaverse ve NFT dünyasına giriş için hazırlık yapıyor. Kripto para sektörünün orta vadede tekrar yükselişe geçeceği ve metaverse dünyasının değerleneceği düşünülüyor.

Siz NFT pazarındaki değer kaybı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizde kripto para piyasası tekrar yükselişe geçecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.