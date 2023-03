John Wick'in sevilen oyuncusu hayatını kaybetti!

John Wick, The Wire, Resident Evil ve Fring birçok filmde ve televizyon dizisinde boy gösteren Lance Reddick, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı, ancak polis kaynakları, doğal yollardan öldüğünü ortaya koydu.

Lance Reddick 60 yaşında gözlerini yumdu

TMZ tarafından hazırlanan rapora göre Lance Reddick, ölmeden önce en son John Wick 4 basın galasında görüldü. Ayrıca ölümünden bir gün önce paylaştığı sosyal medyada videosunda, evde köpekleriyle birlikte oynuyordu. 60 yaşındaki aktörün ölüm sebebi henüz belirsiz.

Reddick, popüler film ve TV dizilerinde oynadığı sert karakterler ile tanınıyordu. İlkeli ve şefkatli karakterleri canlandıran ünlü oyuncu, sinema dünyasında unutulmaz bir figür haline gelmişti. En dikkate değer rollerinden bazıları The Wire'da Cedric Daniels, Fringe'de Philip Broyles ve Bosch'ta Irvin Irving oldu.

John Wick serisinde ise Charon rolüne hayat verdi. 24 Mart'ta vizyona girecek John Wick 4'te de rolünü oynamaya devam edecekti. Bununla birlikte oyun dünyasında da önemli bir yeri vardı. Reddick, Destiny 2'de Titan Vanguard komutanı Zavala karakterini seslendirdi.

Lance Reddick'in ani ölümü sevenlerini ve sinema dünyasını şok etti. Ölüm nedeni hala bilinmiyor. Ancak rol arkadaşlarının aktardığına göre, "bir aktör ve seslendirme sanatçısı olarak mirası, etkileyici çalışmalarıyla yaşamaya devam edecek".

And the beat goes on… #dogsoftwitter pic.twitter.com/CUL4BTN568 — Lance Reddick (@lancereddick) March 15, 2023

