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Japonya, sadece sıvı yakıtlı motorlarla çalışan ilk H3 roketini fırlattı

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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), sadece sıvı yakıtlı motorlarla çalışan düşük maliyetli H3 roketinin 6. fırlatmasını başarıyla gerçekleştirdi. Roket, VEP-5 maket uydusu ve 6 mikro uyduyu yörüngeye taşıdı. Bu başarı, Aralık ayındaki başarısızlığın ardından güven tazeledi.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uçuş verilerini toplamak amacıyla geliştirilen "VEP-5" maket uydusu ile çeşitli üniversiteler ve kurumlara ait 6 adet mikro uyduyu yörüngeye taşıyan ve sadece sıvı yakıtlı motorlarla çalışan düşük maliyetli yeni H3 roketini başarılı bir şekilde fırlattı.

Japonya'dan, ülkenin uzay yarışındaki konumunu güçlendirecek bir hamle geldi. JAXA'dan yapılan açıklamada, uçuş verilerini toplamak amacıyla geliştirilen "VEP-5" maket uydusu ile çeşitli üniversiteler ve kurumlara ait 6 adet mikro uyduyu yörüngeye taşıyan H3 roketinin 6.'sının yerel saatle 09.53'te Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldığı bildirildi. Roketin fırlatıldıktan yaklaşık 16 dakika sonra planlanan hedef yörüngeye ulaştığı aktarıldı. Gerçekleştirilen görevde, roketin "30 konfigürasyonu" adı verilen yeni bir versiyonu ilk kez test edildi. Katı yakıtlı iticileri bulunmayan ve 3 adet birinci aşama sıvı yakıtlı LE-9 motoruyla donatılan bu modelin, H3 serisinin en düşük maliyetli konfigürasyonu olduğu belirtildi.

Aralık ayındaki fırlatma başarısızlıkla sonuçlanmıştı

Bugünkü başarılı deneme, H3 serisi roketlere duyulan güvenin tazelenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz Aralık ayında Japonya'nın bölgesel konumlama sisteminin bir parçası olan Michibiki-5 uydusunu yörüngeye gönderme girişimi, taşıyıcı H3 roketinin 2'nci kademe motorunun beklenenden erken durması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Japonya'nın rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor

JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries ortaklığıyla geliştirilen H3 roketleri, mevcut H-2A serisinin halefi olarak biliniyor. H3 roketleri, küresel uydu fırlatma pazarında artan talebe karşı Japonya'nın rekabet gücünü artırmayı, daha esnek ve düşük maliyetli fırlatma seçenekleri sunmayı amaçlıyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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