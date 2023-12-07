James Webb Uzay Teleskobu Hayalet Nesne Keşfetti

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, geçmişte bazı yer tabanlı teleskopların gözlemlerinde ortaya çıkan ve Hubble Uzay Teleskobu tarafından tespit edilemeyen hayaletimsi bir nesneyi gözlemledi. Bu nesne, AzTECC71 olarak bilinen uzak bir galaksi ve evrenin evriminin en eski yapılarına dair önemli bilgiler sunuyor.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bilinmezlikleri de ortadan kaldırmaya devam ediyor. James Webb bu sefer gizemli, hayaletimsi bir nesneyi gözlemledi. Hubble Uzay Teleskobu tarafından hiçbir şekilde tespit edilemeyen nesne, geçmişte bazı yer tabanlı teleskopların gözlemlerinde ortaya çıkmıştı. Ve şimdi bu hayalet nesne James Webb'in kadrajından kaçamadı. İşte detaylar…

Bilim dünyasında ezber bozan gelişme! James Webb, hayalet nesne keşfetti!

Peki nedir bu hayalet nesne? Söz konusu nesne, AzTECC71 olarak bilinen gezegenimizden oldukça uzak bir galaksidir. Bilim dünyası bu galaksinin tarihinin Büyük Patlama'dan yaklaşık 1 milyar yıl sonrasına dayandığını düşünüyor. Dolayısıyla bu hayaletimsi galaksinin kısa bakışları bile gökbilimcileri heyecanlandırıyor. Çünkü bize evrenimizin evriminin en eski yapılarına dair küçük bir bakış sunuyor.

James Webb'in bu hayaletimsi nesneyi tespit etmesinden sonra ortaya bazı ilginç detaylar çıktı. AzTECC71 gibi devasa yıldız doğumevlerinin bu kadar uzun zaman önce de var olabilir. Ayrıca bunların da önceden inandığımızdan daha yaygın olabilir. Eğer durum böyleyse evrenin ilk haliyle ilgili teorileri baştan sona değişebilir. Bu durumda bilim adamlarının evrenin ilk zamanlarını yeniden modellemeleri gerekir.

James Webb Teleskobu, yeni doğmuş yıldızın etkileyici görüntüsünü yakaladı!

AzTECC71'in tozlu bir yapıya sahip. Bu durum erken dönem evrenin inandığımızdan çok daha tozlu olabileceğini görüşünü ortaya atıyor. Ayrıca bilim insanları, yıldız oluşturan galaksilerin evrimleşip büyümesine olanak sağladığını düşünüyor. James Webb'in gözlemlerindeki küçük damlacığın boyutuna rağmen gökbilimciler AzTECC71'in aslında çok büyük olduğunu belirtiyor. Ayrıca her yıl yüzlerce yeni yıldız oluşturabileceğini söylüyor.

James Webb, evrenimizdeki harikaları yakalamaya devam ediyor. Bu sayede bize evrenin erken dönemlerine dair daha fazla derinlik kazandırıyor. Ayrıca yıldızların oluşma şeklini ve evrenin son birkaç milyar yılda nasıl geliştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olmaya devam ediyor.