James Webb bir galaksinin parlayan kalbini ortaya koydu!

NASA'nın devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu geçtiğimiz yıl uzaya fırlatıldıktan sonra temmuz ayının ardından tam kapasiteyle çalışmaya başladı. İnsanlığın şimdiye kadar ortaya koyduğu en güçlü uzay teleskobu olan James Webb, çalışmaya başladıktan sonra bizlere uzayında derinliklerinden etkileyici görseller sunmaya devam ediyor.

Merkezinden ışık saçan galaksi oldukça dikkat çekici

James Webb Uzay Teleskobu geçtiğimiz gün alışılmadık derecede parlak bir merkeze sahip olan çarpıcı galaksi görselini bizlerle paylaştı. Pegasus takımyıldızında 220 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan NGC 7469 adlı galaksi tıpkı Samanyolu gibi sarmal bir gökada özelliğine sahip.

Paylaşılan görselde en çok dikkat çeken şey gökadanın merkezinden yayılan kırmızı renkli etkin galaksi çekirdeği (AGN) oluyor. Bu bölge, galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin etrafında dönen tozların girdaplar çizerek deliğe doğru ilerlerken ısı ve ışığını yaymasından oluşuyor.

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Yıldızların hızla oluşmaya devam ettiği bir yıldız patlaması bölgesine ev sahipliği yapan bölge bu konuda oldukça özel. Webb kullanılarak yapılan çalışma, bu AGN ile yakındaki yıldız patlaması bölgesi arasındaki ilişkiyi ve ikisi arasındaki tozun oynadığı rolü araştırmayı amaçlıyor.

Bu galaksi James Webb teleskobunun Orta Kızılötesi Enstrüman (MIRI), Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) ve Yakın Kızılötesi Spektrograf (NIRSpec) kullanılarak incelendi. Merkezindeki ışık kümesi ve etrafındaki yıldız hareketleri ile oldukça merak uyandırıcı olan bu gökadanın detayları önümüzdeki dönemde araştırılmaya devam edecek.

Bu ana gökadanın yanı sıra, arka planda birçok uzak galaksiyi de görmek mümkün. Görüntünün sol alt tarafında ise NGC 5283 isimli gökadayı görebilirsiniz. Merkezinde ışık saçan bu galaksiyi bizler de oldukça merak ediyoruz. Peki siz James Webb Uzay Teleskobu ve çektiği görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.