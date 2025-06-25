İzmirli Öğrenciler 'Viridya' Oyunu ile Türkiye Birincisi Oldu

İZMİR'de 4'üncü sınıf öğrencileri Egehan Şahinoğlu (10) ve Melih Aktaş (10), çevre ve su kirliliğine dikkat çekmek amacıyla tasarladıkları bilgisayar oyunu 'Viridya' ile Scratch Cup 2025 yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

İzmir Gaziemir Bilim ve Sanat Merkezi'nde 4'üncü sınıf öğrencisi Egehan Şahinoğlu ve Melih Aktaş, kodlamayla bilgisayar oyunu tasarladı. Yaşıtları başta olmak üzere insanların bilgisayar oyunu platformlarında vakit geçirmesini, doğanın korunması için avantaja çevirmek isteyen çocuklar, bilişim Teknolojileri öğretmeni Cüneyt Sargullar mentörlüğünde, suyun ve çevrenin temizlenmesini konu alan ve 'Viridya' adını verdikleri bilgisayar oyununu 1 ayda tamamladı. Habitat Derneği ve bir bankanın iş birliğiyle hayata geçirilen ulusal ölçekli teknoloji ve kodlama yarışması 'Scratch Cup 2025' da katılan çocuklar, 52 şehirden 1192 takım arasından yapılan değerlendirme ve jüri sunumu sonucunda 'en iyi proje' ödülüne layık görüldü.

OYUN İKİ AŞAMALI

Oyunu tasarlama amaçlarını anlatan Egehan Şahinoğlu, "Dünyamız küresel ısınmayla karşı karşıya. İnsanlara çevreyi nasıl koruyabileceklerini anlatmak istedik. Yaş grubumuz teknolojiye ilgisi yüksek olduğu için bu bilinci oyunla aktarmanın daha etkili olacağını düşündük" dedi. Oyunun kodlamasını adım adım yaptıklarını belirten Melih Aktaş ise "İki aşamalı bir oyun tasarladık. İlk aşamada su arıtılıyor, ikinci aşamada ise çevre temizliği yapılıyor. Belirli puanların altında kalırsanız eleniyorsunuz. Amacımız, temiz su ve temiz doğa bilincini yaymak" diye konuştu.

180 MİLYAR DOLARLIK BİR SEKTÖR

Öğrencilerin oyunla hem doğa bilincini yaydığını hem de kodlama becerilerini geliştirdiğini belirten Cüneyt Sargullar da "Öğrencilerimiz tasarladıkları oyun sayesinde doğa bilincini yaşıtlarına aktarma fırsatı buldu. Oyun sektörü dünyada 180 milyar dolarlık bir hacme sahip. Çocuklarımızın bu sektörde yer alabilmesi için küçük yaşta başlaması önemli" dedi.