İzmirli Öğrenciler 'Viridya' Oyunu ile Türkiye Birincisi Oldu

İzmirli Öğrenciler 'Viridya' Oyunu ile Türkiye Birincisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Egehan Şahinoğlu ve Melih Aktaş, çevre ve su kirliliğine dikkat çekmek için tasarladıkları bilgisayar oyunu 'Viridya' ile Scratch Cup 2025 yarışmasında Türkiye birincisi oldular. Öğrenciler, oyunu 1 ayda tamamlayarak doğa bilincini yaymayı hedefliyorlar.

İZMİR'de 4'üncü sınıf öğrencileri Egehan Şahinoğlu (10) ve Melih Aktaş (10), çevre ve su kirliliğine dikkat çekmek amacıyla tasarladıkları bilgisayar oyunu 'Viridya' ile Scratch Cup 2025 yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

İzmir Gaziemir Bilim ve Sanat Merkezi'nde 4'üncü sınıf öğrencisi Egehan Şahinoğlu ve Melih Aktaş, kodlamayla bilgisayar oyunu tasarladı. Yaşıtları başta olmak üzere insanların bilgisayar oyunu platformlarında vakit geçirmesini, doğanın korunması için avantaja çevirmek isteyen çocuklar, bilişim Teknolojileri öğretmeni Cüneyt Sargullar mentörlüğünde, suyun ve çevrenin temizlenmesini konu alan ve 'Viridya' adını verdikleri bilgisayar oyununu 1 ayda tamamladı. Habitat Derneği ve bir bankanın iş birliğiyle hayata geçirilen ulusal ölçekli teknoloji ve kodlama yarışması 'Scratch Cup 2025' da katılan çocuklar, 52 şehirden 1192 takım arasından yapılan değerlendirme ve jüri sunumu sonucunda 'en iyi proje' ödülüne layık görüldü.

OYUN İKİ AŞAMALI

Oyunu tasarlama amaçlarını anlatan Egehan Şahinoğlu, "Dünyamız küresel ısınmayla karşı karşıya. İnsanlara çevreyi nasıl koruyabileceklerini anlatmak istedik. Yaş grubumuz teknolojiye ilgisi yüksek olduğu için bu bilinci oyunla aktarmanın daha etkili olacağını düşündük" dedi. Oyunun kodlamasını adım adım yaptıklarını belirten Melih Aktaş ise "İki aşamalı bir oyun tasarladık. İlk aşamada su arıtılıyor, ikinci aşamada ise çevre temizliği yapılıyor. Belirli puanların altında kalırsanız eleniyorsunuz. Amacımız, temiz su ve temiz doğa bilincini yaymak" diye konuştu.

180 MİLYAR DOLARLIK BİR SEKTÖR

Öğrencilerin oyunla hem doğa bilincini yaydığını hem de kodlama becerilerini geliştirdiğini belirten Cüneyt Sargullar da "Öğrencilerimiz tasarladıkları oyun sayesinde doğa bilincini yaşıtlarına aktarma fırsatı buldu. Oyun sektörü dünyada 180 milyar dolarlık bir hacme sahip. Çocuklarımızın bu sektörde yer alabilmesi için küçük yaşta başlaması önemli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi

Trump'tan dünyayı tedirgin eden şarkı: Bir camiye gittim...
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Adıyaman'da traktör kazası: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum

Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum
title