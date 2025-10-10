İzmir Fen Lisesi Öğrencisi Solunum Rahatsızlığına Çözüm Getirdi

İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, solunum rahatsızlığı çeken kişilerin yaşamını kolaylaştırmak için üç cihazdan oluşan taşınabilir hava kalitesi izleme sistemi geliştirdi.

Lise öğrenimi boyunca hava kirliliği ve bunun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yapan Özsoy, günlük yaşamda rahat kullanılabilecek, havadaki çeşitli gazları ölçebilecek cihazların eksik olduğunu düşünerek bu konuda çalışma yapmaya karar verdi.

Özsoy, hem bireysel hem de hastanelerde kullanılabilecek iki ölçüm cihazı ve bir prizden oluşan üç modüllü hava kalitesi takip sistemi tasarladı. "Açık Kaynaklı Taşınabilir Hava Kalitesi Ölçüm Kitleri" ismini verdiği projeyle, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025 Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Özsoy, "Hava ve İklim" alanında Türkiye birinciliğini elde etti.

Kullanıcıların etkileşimi için internet sitesi kurdu

Barkın Özsoy, AA muhabirine, projeyi geliştirme amacının hava kirliliğinden etkilenen insanların yaşam kalitesini iyileştirmek olduğunu söyledi.

Bireysel ihtiyaca yönelik üç farklı cihaz tasarladığını belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Kişisel kit, insanların yanlarında taşıyarak ortamın hava kirliliğini görebilecekleri bir cihaz. Medikal kit ise hastaların yaşam koşullarını öğrenebilecekleri bir cihaz. Son olarak priz modülü, hava kirli olduğunda üzerine bağlı olan cihazı çalıştırıyor. Örneğin siz kişisel kitinizi bebeğinizin odasına, priz kitini kendi odanıza koyarsınız, bu sayede bebeğe zarar verecek düzeyde bir hava kirliliğinde siz kendi odanızdan bunun verisini elde edebilirsiniz."

Özsoy, cihazların havadaki karbondioksit, karbonmonoksit, uçucu organik bileşenler ve toz miktarı gibi 12 farklı parametreyi ölçtüğünü belirterek ölçümlerin, belirli bir gaz veya partiküle duyarlı şekilde çalışan farklı sensörler aracılığıyla gerçekleştirildiğini ve bu kapasiteyi artırmak için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Projenin özellikle solunum yolu hastalarına fayda sağlayacağına inandığını kaydeden Özsoy, "KOAH, astım gibi hastalıklara sahip insanların kullanabileceği bir sistem. Projenin tüm bilgilerini internete yükleyeceğim. Bu sayede isteyen bir kişi bu bilgileri alarak, üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak kendi özel durumunda kullanabilecek ve ben buradan bir ticari amaç gütmeyeceğim." dedi.

Özsoy, sistemin yaygınlaştırılması ve kullanıcıların birbirleriyle etkileşim halinde olması için bir internet sitesi kurduğunu, kullanıcıların hava kirliliği verilerini paylaşarak diğerlerine önlem alma imkanı sunduğunu anlatarak "Siz taşıdığınız kişisel kitin bilgisini gönderebiliyorsunuz, başka biri de buna bakıp 'Ben buraya gitmeyeyim, hava kirliliği çok yüksekmiş' şeklinde önceden önlem alabiliyor." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'ten birincilikle dönmenin kendisini gururlandırdığını da dile getiren Özsoy, kazandığı para ödülünü projeyi geliştirmek için kullanacağını sözlerine ekledi.

Proje danışmanı ve kimya öğretmeni Gülseren Coşkun da Özsoy'un sorumluluk bilincinin diğer öğrencilere örnek olduğunu belirtti.