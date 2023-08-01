İzmir'de Taksimetre Ayarı Online Olarak Gerçekleştirilecek

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından hayata geçirilen uygulama ile taksimetre ayarının online gerçekleştirileceği bildirildi. Uygulama sayesinde taksi şoförlerinin yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklarda beklemesinin önüne geçilecek.

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından hayata geçirilen uygulamayla, taksimetre ayarının online gerçekleştirileceği bildirildi. Uygulamayla, taksi şoförlerinin yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklarda beklemesinin önüne geçileceği belirtildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi şoförlerinin yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklarda beklemesini engelleyecek bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre, Türkiye'de ilk kez taksimetre ayarı online olarak gerçekleştirilebilecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Daha önce bin veya 2 bin araba bir yerde toplanıyordu. 1-2 gün boyunca taksimetre ayarı yapılıyordu. Şu an bizim yaptığımız uygulama; İzmir'deki 3 bin taksiyi dijital erişimden ayarlamak. Bunu 2 gün içerisinde gerçekleştireceğiz. Esnaf arkadaşlarımız sıraya girip 24 saat beklemeyecek. İnşallah diğer illerimiz de aynı yolu izler. Tarife bedellerini odaya ödenecek. Tarife bedellerini ödeyenlerin taksimetrelerini belirli bir saatte açacağız" dedi.