İzmir'de Dijital Deneyim Merkezi ile Çocuklara Teknoloji Eğitimi

İzmir'de yeni teknolojilerin deneyimlemesi, inovasyon oyunlarının öğrenmesi amacıyla İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde kurulan Dijital Deneyim Merkezi, "askıda eğitim" modeliyle imkanları kısıtlı olan çocukları da yapay zeka, robotik kodlama, üç boyutlu tasarım gibi alanlarla buluşturuyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Ege Genç İş İnsanları Derneğinin katkılarıyla kurulan merkez, 7-14 yaş grubuna teknoloji deneyimi sunuyor.

Merkezde oluşturulan inovasyon, metropol, doğa, bilim ve ticaret başlıklı istasyonları ücretsiz gezen çocuklar, uzay, teknolojileri, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalar, geri dönüşüm, akıllı tarım, robotik-yapay zeka gibi konularda bilgi sahibi oluyor.

Bu deneyimin ücretsiz sağlandığı merkezde ücretli olarak ise yapay zeka, robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve astronomi alanlarında 8 haftalık eğitim veriliyor.

Merkezde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve bağışçıların iş birliğiyle teknolojiye ulaşma imkanı kısıtlı olan çocuklar için "askıda eğitim" modeli uygulanıyor.

"Sponsorlarımızla büyümeyi de hedefliyoruz"

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, AA muhabirine, çocuklar için özel tasarlanan merkezde teknoloji deneyimini fırsat eşitliği içinde tüm çocuklara sunma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Çocukların hayal kurmalarını, gelecekteki mesleklerini tercih edebilmesini arzuladıklarını ifade eden Yelkenbiçer, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye örnek olmasını istediğimiz, ileride belki farklı şehirlerde de örnek teşkil edebilecek model bu. Sivil toplum, kamu ve özel sektör iş birliğiyle kurulan modelden bahsediyoruz. Buradaki her bir istasyon sponsorlarımızın desteğiyle oluşturuldu. Deneyim merkezi projesine inanan sponsorlarımızla büyümeyi de hedefliyoruz. Bağışçılarımızla, sponsorlarımızla askıda eğitim modelini de uyguluyoruz. Bizlere güvenen, inanan bağışçılarımız, dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilere erişilmesi için bağış yapıyorlar.

Merkezin koordinatörü Halis Hakyemezoğlu da merkezin yaz tatiliyle daha fazla sayıda çocuğa ulaştığını, yıl sonuna kadar binin üzerinde öğrenciye dijital deneyim sunmayı hedeflediklerini anlattı.