İTÜ Girişimcilik Kulübü'nden Geleceğe Yön Veren Etkinlik: Future Days

Girişimcilik ve kariyer dünyasına dair en güncel bilgileri sunmayı amaçlayan Future Days, "#LevelUpYourFuture" mottosuyla genç profesyonellere ve öğrencilere önemli deneyimler kazandırmayı hedefliyor. Etkinlik kapsamında staj ve iş fırsatlarının yanı sıra eğitimler ve mülakat simülasyonları gibi kariyer gelişimini destekleyen çeşitli programlar yer alıyor.

FUTURE DAYS 2025 PROGRAMI

17 Şubat Pazartesi:

Kariyer yolculuğunda rehberlik edecek eğitim programları

Gerçek uzmanlarla birebir fiziksel mülakat simülasyonları

19 Şubat Çarşamba:

Alanında öncü şirket yöneticileriyle ilham verici söyleşiler

Fiziksel fuaye alanında sektör liderleriyle networking fırsatları

GELECEĞİNİ BUGÜNDEN ŞEKİLLENDİR!

Future Days, liderlikten iletişime, mülakat tekniklerinden networkinge kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunarak katılımcıların yetkinliklerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Fiziksel fuaye alanında sektörün lider startupları ve kurumsal firmalarıyla tanışma imkânı sunan etkinlik, aynı zamanda birebir mülakat simülasyonlarıyla katılımcılara gerçek uzmanlar önünde yeteneklerini test etme fırsatı veriyor.

KATILIM VE KAYIT BİLGİLERİ

Future Days'e katılmak isteyenler, zirve günü için ücretsiz kayıtlarını gerçekleştirebilir. Eğitimler ve mülakat simülasyonlarına katılmak isteyenlerin ise ilgili kayıt formunu doldurması gerekiyor.

Etkinlik hakkında en güncel bilgilere ve açıklanacak konuşmacılara ulaşmak için İTÜ Girişimcilik Kulübü'nün sosyal medya hesapları takip edilebilir:

Instagram: https://www.instagram.com/itugirisim/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/itugirisim/

Geleceğini bugünden şekillendirmek isteyen girişimci ve profesyoneller için kaçırılmayacak bir fırsat olan Future Days, katılımcılarını bekliyor!