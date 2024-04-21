İTÜ Çekirdek, Girişimcilere Destek ve Yatırım İçin Başvuruları Kabul Ediyor

Her yıl 500'den fazla girişimi bir araya getirerek, büyüme yolculuklarını 360 derece destekleyen İTÜ Çekirdek'te yılın 3. dönem başvuruları devam ediyor. Dünyanın En İyi Üniversite Kuluçka Merkezi unvanına sahip olan İTÜ Çekirdek, teknolojik ve inovatif çözümünün ticarileşebilir olduğuna inanan tüm girişimcilere kapılarını açıyor.

Programa kabul edilen girişimcileri yılda 4.500'ü aşkın mentorluk görüşmesi, 250 saati aşan eğitim, 300'den fazla yatırımcı buluşması, 100'den fazla seminer, workshop, networking buluşmaları ile 90'dan fazla girişimcilik eğitimi bekliyor. Bu keyifli ve öğrenim dolu yolculuk için son başvuru tarihi ise 27 Mayıs.

Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent'in liderliğiyle 2011 yılından bu yana, hayalleri sınırları aşmış girişimcilerin başarı hikayelerine ortak olan dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, bugüne kadar toplam 4 bin 700'ü aşkın girişim, 11 bin 500'den fazla girişimci ve 76 ülkeden 77 binden fazla başvuruya ulaştı.

"Etki Yaratan Kuluçka Merkezi" olmanın sorumluluğuyla 'bir'den 'bin'lere ulaşarak girişimcilik ekosistemini dönüştüren İTÜ Çekirdek, 27 Mayıs'a kadar devam edecek olan 3. dönem başvurularıyla teknolojik ve inovatif çözümünün ticarileşebilir olduğuna inanan tüm girişimcilere kapılarını açıyor.

Girişimcilik ekosisteminin kalbi İTÜ Çekirdek'te atıyor

Girişimcileri 360 derece destekle büyüten; ürün ve hizmetleri için küresel pazar kanallarını açan, hızlı bir şekilde gelişmeleri için tüm hizmetleri tasarlayan ve sunan İTÜ Çekirdek'e bir yılda 7 binden fazla başvuru yapılırken bunlardan 500'ü aşkın olanı programa kabul ediliyor.

Girişimcilerin her yıl aktif 500'den fazla mentor havuzuna erişebildiği İTÜ Çekirdek'te yılda 4500'ü aşkın mentorluk eğitimi verilirken bunu 250 saati geçen gelişim programı, 100'den fazla seminer, workshop, networking buluşmaları ile 90'dan fazla girişimcilik eğitimi takip ediyor.

Her yıl 300'ün üzerinde yatırımcı buluşması ve onlarca Demo Day düzenleyen İTÜ Çekirdek, bu sayede girişimcilere 1.000'den fazla kurumsal paydaşın karşısında sunum yapma ve kendini tanıtma imkanı sağlıyor.

Bunun yanında 30'un üzerinde partner kuluçka merkezi ile girişimciler çok geniş bir network ağına ulaşırken kendilerine indirimli ve öncelikli hizmet sağlayan 50'yi aşkın kurumun özel imkanlarından faydalanıyor. Başarının sürdürülebilir olduğu İTÜ Çekirdek, her yıl 90'dan fazla girişime yatırım alma imkanı sunuyor.

İTÜ Çekirdek, 12 yıldır "bir" Kuluçka Merkezi'nden daha fazlası

İTÜ Çekirdek bugüne kadar 76 ülkeden 77 binden fazla başvuru alırken 4 bin 700'ü aşkın girişimi, 11 bin 500'ün üzerinde girişimciyi kabul etti. 12 yılda İTÜ Çekirdek ekosisteminde girişimcilere destek veren 900'den fazla mentor 44 binin üzerinde mentorluk görüşmesi gerçekleştirirken endüstriyel tasarım, atölye, Ar-Ge fonu desteği ve patent gibi imkanlarla bu zamana kadar 650'den fazla girişime ilk ürünlerini geliştirmeleri, iyileştirmeleri ve fikri mülkiyetlerini korumaları için destek verildi.

Girişimciler İTÜ Çekirdek aracılığı ve ayrıcalığı ile 18,5 milyon doların üzerinde nakit ödül & hibeye ulaşma imkanına sahip olurken toplam 350 girişimci, 616 farklı turda 520'yi aşkın yatırımcıdan 273 milyon dolar yatırım alma başarısı gösterdi. İTÜ Çekirdek girişimleri sadece Türkiye'den değil globalden de yatırımcıların ilgisini çekerek 64 girişimci 35 farklı ülkeden yatırım aldı.

Yurt dışı yatırımlarında ise başı Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere çekti. Girişimcilerin ulaştığı değerlemenin 3 milyar doları aştığı İTÜ Çekirdek'te toplam ciro 220 milyon doları geçerken toplam ihracat ciroları ise 120 milyon doların üzerine çıktı. İTÜ Çekirdek 230 girişim global pazarda aktif faaliyet gösterirken aynı zamanda 11 binin üzerinde kişiye de istihdam oluşturuyor.

İTÜ Çekirdek, teknolojik ve inovatif çözümünün ticarileşebilir olduğuna inanan tüm girişimcileri 27 Mayıs'a kadar itucekirdek.com adresinde devam eden 3. dönem başvurularıyla, destek ve yatırım almaya davet ediyor.