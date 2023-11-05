İşitme Engellilere Yönelik Dostext Uygulaması Geliştirildi

Adana'da doğan genç girişimci Göncü Musa Zeytun, mekatronik mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, işitme engelli bir arkadaşıyla tanışması onun hayatında dönüm noktası oldu. İşitme engelli arkadaşıyla daha rahat iletişim kurabilmek için çözüm bulmaya karar veren Zeytun, Dostext isimli bir uygulama geliştirdi.

Dostext nedir ve nasıl kullanılır?

Dostext, işaret dilini dijitale aktararak işitme engelli bireylerin iletişim sorunlarına çözüm sunuyor. Uygulama, kullanıcıların işaret dili hareketlerini kamera aracılığıyla algılayarak metne dönüştürüyor. Ayrıca, metni işaret diline dönüştürme özelliği de bulunuyor.

Zeytun, Dostext'i geliştirmek için birçok zorlukla karşılaştığını ancak pes etmediğini söylüyor. "İşitme engelli bireylerin yaşadığı sorunları kendim de deneyimledim. Bu nedenle, onların hayatlarını kolaylaştırmak için bir şeyler yapmak istiyordum" diyor.

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Dostext, kısa sürede büyük ilgi gördü. Uygulama, hem işitme engelli bireyler hem de işitme engellilerle iletişim kurmak isteyen kişiler tarafından kullanılıyor. Ayrıca işitme engelli bireylerin topluma daha fazla entegre olmasına ve sosyal hayattan daha fazla yararlanmasına yardımcı oluyor.

Zeytun, Dostext'in sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor. "İşitme engelli bireylerin hayatlarını daha da kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Dostext'i daha gelişmiş bir hale getirmek ve daha fazla işitme engelli bireye ulaşmak istiyoruz." diyor.