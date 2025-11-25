İran'ın "insanı robotları" fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu
İran'da düzenlenen 2025 Kish Inox Tech Expo'da "İleri teknoloji ürünü insansı robotların" kostüm giymiş ve makyaj yapmış gerçek insanlar olduğu ortaya çıktı. Ziyaretçiler yüzündeki sivilce izleri, düzenli nefes alıp verme, doğal göz kırpmaları gibi detaylardan robotların insan olduğunu fark etti. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla olay sosyal medyada alay konusu oldu.
- İran'ın 2025 Kish Inox Tech Expo fuarında 'insansı robot' olarak tanıtılan figürlerin, kostüm giyen insan performansçılar olduğu anlaşıldı.
- Performansçıların yüzlerindeki sivilce izleri, nefes alıp vermeleri ve doğal göz kırpmaları gibi detaylar, insan olduklarını ortaya çıkardı.
- Olay sosyal medyada hızla yayılarak alay konusu oldu ve kullanıcılar tarafından mizahi paylaşımlarla eleştirildi.
İran'da düzenlenen 2025 Kish Inox Tech Expo'da yaşanan olay dünya gündemine oturdu. Fuarda "ileri teknoloji ürünü" olarak tanıtılan "insansı robotlar"ın olarak tanıtılan tasarımların, gerçekte özel kostümler giyen insan performansçılar olduğu anlaşıldı. Robot olarak lanse edilen bu figürlerin aslında desenli tulumlar, gözlükler ve makyajla sahneye çıkan kişilerden oluştuğu ortaya çıkınca, sosyal medyada alay konusu oldu.
ZİYARETÇİLER GERÇEĞİ DETAYLARDAN FARK ETTİ
Fuara katılan ziyaretçiler ve görüntüleri inceleyen sosyal medya kullanıcıları, robotların insan olduğunu kısa sürede fark etti. Yüzdeki belirgin sivilce izleri, düzenli nefes alıp verme, doğal göz kırpmaları ve insan vücuduna özgü duruş şekli, performansçıların robot değil, makyajlı insanlar olduğunu açıkça ortaya koydu.
Etkinlikten paylaşılan videolarda, bir erkek ve bir kadın performansçının mekanik hareketlerle sahneye çıkıp robotik varlıklar gibi tanıtıldığı görülüyor. İkilinin kendilerini "ortak bir veri kodu içinde çalışan bir veri koleksiyonu" olarak tanımlaması da dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Söz konusu videolar, kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Olayın aslı kısa sürede tüm dünyaya yayılınca, fıkraları aratmayan olay özellikle teknoloji tutkunlarını kahkahaya boğdu. Kullanıcılar hem performansçıların görünümünü hem de gösterinin gerçekliğini sorgularken, birçok kişi görüntülerde insan olduklarını gösteren bariz detaylara dikkat çekti.
Klipler paylaşılmaya devam ederken, sosyal medya kullanıcıları görüntülere kendi yorumlarını ve mizahi paylaşımlarını ekleyerek olayı gündemde tutmayı sürdürüyor.