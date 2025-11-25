İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'da düzenlenen 2025 Kish Inox Tech Expo'da yaşanan olay dünya gündemine oturdu. Fuarda "ileri teknoloji ürünü" olarak tanıtılan "insansı robotlar"ın olarak tanıtılan tasarımların, gerçekte özel kostümler giyen insan performansçılar olduğu anlaşıldı. Robot olarak lanse edilen bu figürlerin aslında desenli tulumlar, gözlükler ve makyajla sahneye çıkan kişilerden oluştuğu ortaya çıkınca, sosyal medyada alay konusu oldu.

ZİYARETÇİLER GERÇEĞİ DETAYLARDAN FARK ETTİ

Fuara katılan ziyaretçiler ve görüntüleri inceleyen sosyal medya kullanıcıları, robotların insan olduğunu kısa sürede fark etti. Yüzdeki belirgin sivilce izleri, düzenli nefes alıp verme, doğal göz kırpmaları ve insan vücuduna özgü duruş şekli, performansçıların robot değil, makyajlı insanlar olduğunu açıkça ortaya koydu.

Etkinlikten paylaşılan videolarda, bir erkek ve bir kadın performansçının mekanik hareketlerle sahneye çıkıp robotik varlıklar gibi tanıtıldığı görülüyor. İkilinin kendilerini "ortak bir veri kodu içinde çalışan bir veri koleksiyonu" olarak tanımlaması da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Söz konusu videolar, kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Olayın aslı kısa sürede tüm dünyaya yayılınca, fıkraları aratmayan olay özellikle teknoloji tutkunlarını kahkahaya boğdu. Kullanıcılar hem performansçıların görünümünü hem de gösterinin gerçekliğini sorgularken, birçok kişi görüntülerde insan olduklarını gösteren bariz detaylara dikkat çekti.

Klipler paylaşılmaya devam ederken, sosyal medya kullanıcıları görüntülere kendi yorumlarını ve mizahi paylaşımlarını ekleyerek olayı gündemde tutmayı sürdürüyor.