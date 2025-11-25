Haberler

İran'ın "insanı robotları" fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu Haber Videosunu İzle
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da düzenlenen 2025 Kish Inox Tech Expo'da "İleri teknoloji ürünü insansı robotların" kostüm giymiş ve makyaj yapmış gerçek insanlar olduğu ortaya çıktı. Ziyaretçiler yüzündeki sivilce izleri, düzenli nefes alıp verme, doğal göz kırpmaları gibi detaylardan robotların insan olduğunu fark etti. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla olay sosyal medyada alay konusu oldu.

  • İran'ın 2025 Kish Inox Tech Expo fuarında 'insansı robot' olarak tanıtılan figürlerin, kostüm giyen insan performansçılar olduğu anlaşıldı.
  • Performansçıların yüzlerindeki sivilce izleri, nefes alıp vermeleri ve doğal göz kırpmaları gibi detaylar, insan olduklarını ortaya çıkardı.
  • Olay sosyal medyada hızla yayılarak alay konusu oldu ve kullanıcılar tarafından mizahi paylaşımlarla eleştirildi.

İran'da düzenlenen 2025 Kish Inox Tech Expo'da yaşanan olay dünya gündemine oturdu. Fuarda "ileri teknoloji ürünü" olarak tanıtılan "insansı robotlar"ın olarak tanıtılan tasarımların, gerçekte özel kostümler giyen insan performansçılar olduğu anlaşıldı. Robot olarak lanse edilen bu figürlerin aslında desenli tulumlar, gözlükler ve makyajla sahneye çıkan kişilerden oluştuğu ortaya çıkınca, sosyal medyada alay konusu oldu.

ZİYARETÇİLER GERÇEĞİ DETAYLARDAN FARK ETTİ

Fuara katılan ziyaretçiler ve görüntüleri inceleyen sosyal medya kullanıcıları, robotların insan olduğunu kısa sürede fark etti. Yüzdeki belirgin sivilce izleri, düzenli nefes alıp verme, doğal göz kırpmaları ve insan vücuduna özgü duruş şekli, performansçıların robot değil, makyajlı insanlar olduğunu açıkça ortaya koydu.

Etkinlikten paylaşılan videolarda, bir erkek ve bir kadın performansçının mekanik hareketlerle sahneye çıkıp robotik varlıklar gibi tanıtıldığı görülüyor. İkilinin kendilerini "ortak bir veri kodu içinde çalışan bir veri koleksiyonu" olarak tanımlaması da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Söz konusu videolar, kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Olayın aslı kısa sürede tüm dünyaya yayılınca, fıkraları aratmayan olay özellikle teknoloji tutkunlarını kahkahaya boğdu. Kullanıcılar hem performansçıların görünümünü hem de gösterinin gerçekliğini sorgularken, birçok kişi görüntülerde insan olduklarını gösteren bariz detaylara dikkat çekti.

Klipler paylaşılmaya devam ederken, sosyal medya kullanıcıları görüntülere kendi yorumlarını ve mizahi paylaşımlarını ekleyerek olayı gündemde tutmayı sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 460.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
title