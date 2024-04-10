iQOO Z9 Turbo'nun Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

iQOO, bugün yeni amiral gemisi modeli için tarih verdi. Realme ve Redmi'nin benzer özelliklere sahip modellerine rakip olarak piyasaya çıkış yapacak olan iQOO Z9 Turbo, 24 Nisan'da gözler önüne sürülecek. İşte iQOO Z9 Turbo'nun ortaya çıkan tüm özellikleri.

iQOO Z9 Turbo rakiplerini geride bırakabilecek mi?

Realme geçtiğimiz günlerde GT Neo 6 modeli ile, Redmi ise Turbo 3 modeli ile haberlerimiz arasında yerini almıştı. Şimdi iQOO'da bu segmentteki modeli Z9 Turbo'yu duyurdu. 24 Nisan için tarih veren şirket, tam iki hafta sonra yeni amiral gemisi modeli Z9 Turbo'yu gözler önüne sürecek. Ancak sızıntılar cihazın özelliklerini şimdiden gözler önüne sürüyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alan Z9 Turbo, bu işlemciyi 12 ve 16 GB LPDDR5X RAM bellekler ile destekliyor. 1 TB UFS 4.0 geniş depolama alanı ile tüm dosyalarınızı saklamanıza imkan sunan Z9 Turbo, elektriksel anlamda gücünü 6000 mAh'lik bir pilden alıyor. Tüm sistemi Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çalıştıran cihaz, 6K VC ısı dağıtma ünitesi ile performanstan ödün vermiyor.

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6,78 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelen iQOO Z9 Turbo, bu OLED ekranda 144Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın altında bir parmak izi sensörüne de yer veren cihaz, 2160Hz PWM karartma değerine ve 1,5K çözünürlüğe sahip. Ön tarafta taşıdığı 16 Megapiksel kamera ile kaliteli görüntüler kaydetmenize olanak sağlayan Z9 Turbo, ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bunun yanında ise 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Şimdilik Z9 Turbo hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Cihazın fiyatı ve renk seçenekleri şu anda belli değil. Bakalım Z9 Turbo, Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili rakipleri Redmi Turbo 3 ve Realme GT Neo 6'yı geride bırakabilecek mi?

iQOO Z9 Turbo özellikleri!