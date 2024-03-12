iQOO Z9 Modeli Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyat

Vivo çatısı altında markalaşıp kendi ismiyle üretim yapan iQOO, rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasındaki payını arttırmak istiyor. Bu bağlamda şirket, bir süredir konuşulan iQOO Z9 modelini tanıttı. İşte modele dair tüm bilinenler…

iQOO Z9, Mediatek Dimensity 7200 ile sahne aldı

iQOO Z9 modelinin özelliklerine baktığımızda ön panelinde Full HD+ çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına ve 360 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,67 inç AMOLED ekranın yer aldığını görüyoruz. Kutudan Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile gelecek cihaz için 2 yıllık işletim sistemi güncellemesi ve üç yıllık aylık güvenlik yamaları alacağı söylendi.

İşlemci koltuğunda Mediatek' ait Dimensity 7200'ü görüyoruz. 44W şarjı destekleyen 5.000 mAh bataryaya sahip iQOO modeli, 8GB RAM ile geliyor. Arka panele baktığımızda ise Sony IMX882 50 Megapiksel ana kameraya f/1,79 diyafram açıklığı, OIS + EIS, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 Megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor.

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iQOO Z9 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 360Hz dokunmatik örnekleme hızı, HDR 10+, 1800 nit'e kadar tepe parlaklık, DT-Star2 Cam Koruması ile 6,67 inç (2400×1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekranİşlemci: Mediatek Dimensity 7200Arka kamera: -Sony IMX882 50 Megapiksel ana kamera -f/1,79 diyafram açıklığı, OIS + EIS, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn kamera: 1080p video kaydı yapan, F/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksel ön kamera, İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14RAM ve depolama: 8 GB LPDDR4x RAM, 128 GB / 256 GB (UFS 2.2) depolama, microSDAğırlık ve boyutlar: -Boyutlar: 163,17×75,81×7,83 mm; -Ağırlık: 188gBatarya: 5000mAh, 44W hızlı şarjRenkler: Grafen Mavisi ve Fırçalanmış YeşilDiğer: -USB Type-C ses, Stereo hoparlörler -5G (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78 bantları), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C -Ekran içi parmak izi sensörü -Toza ve su sıçramasına karşı IP54 dayanıklılık derecesi

iQOO Z9 fiyat seçenekleri;

8GB + 128GB – 242 dolar

8GB + 256GB – 265 dolar