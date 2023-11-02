iQOO 12 Pro'nun performans test sonuçları ortaya çıktı

iQOO 12 Pro modelinin performans test sonuçları Geekbench'te görüntülendi. Akıllı telefon, yüksek puanlar alarak üst düzey özelliklerini kanıtladı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM ve 144 Hz yenileme hızına sahip E7 AMOLED ekran gibi özellikler dikkat çekiyor.

2019'da Vivo'nun yan kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan, ancak günümüz itibariyle bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren iQOO, 7 Kasım'da iQOO 12 serisini tanıtacak. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar sayesinde özellikle standart modelin nasıl bir performans sunacağına akıllarda herhangi bir soru işareti yok. Bugün gelen yeni bir raporsa serinin üst düzey özelliklere sahip iQOO 12 Pro modelinin performans testi sonuçlarını gözler önüne seriyor.

iQOO 12 Pro Geekbench'te ortaya çıktı

iQOO 12 Pro, V2329A model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 2 bin 222, çok çekirdekli testlerden ise 6 bin 878 puan aldı. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri belli oldu.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Geekbench listesine baktığımızda akıllı telefonun 16 GB RAM ile geleceğini söyleyebiliriz. Geçmiş raporlar cihazın farklı bellek opsiyonlarına sahip olacağını da gözler önüne seriyor. Dahası, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştıracak.

Geçmiş sızıntılara göre akıllı telefon Samsung tarafından üretilen en yeni E7 AMOLED ekranla gelecek. Öte yandan bu panelin kavisli kenarlara sahip olması, 1,5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızlarını desteklemesi bekleniyor.

iQOO 12 Pro metal bir yapıya sahip olacak ve IP68 sertifikasını destekleyecek. Cihazda ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C 3.x girişi mevcut olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel OV50H sensörlü bir ana kameraya sahip olacak. Son olarak 120W'a kadar hızlı şarjı ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.400 mAh bataryadan besleneceğini belirtelim.

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