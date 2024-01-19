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iPhone ve MacBook'ları etkileyen güvenlik açığı ortaya çıktı

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Apple'ın ürettiği iPhone ve MacBook modellerini etkileyen önemli bir güvenlik açığı ortaya çıktı. LeftoverLocals adı verilen açık, AMD ve Qualcomm işlemcilerini de etkiliyor. Güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının kişisel bilgileri ele geçirmesine olanak sağlıyor.

Bilindiği üzere Apple, akıllı telefon dünyasının en çok tercih edilen modellerini üretiyor. iPhone'ların bu kadar ilgi görmesinin en büyük etkenleri arasında güvenliğin üst düzeyde olması gösteriliyor. Ancak son dönemde artan güvenlik açığı ihbarları, iPhone modelleri için sorun gibi görünüyor.

iPhone ve MacBook'ları etkileyen LeftoverLocals, AMD ve Qualcomm işlemcilerini de etkiledi

Trail of Bits tarafından ortaya çıkarılan önemli bir güvenlik açığı, teknoloji dünyasının birçok cihazını etkisi altına alabilir. LeftoverLocals olarak nitelendirilen güvenlik açığı, ilk olarak iPhone ve Macbook'larda rastlandı. Güvenlik açığı, AMD ve Qualcomm işlemcilerini de etkisi altına aldı.

Paylaşılan rapora göre LeftoverLocals, SoC yerine grafik birimini kullanan yapay zeka verilerini depolayan GPU belleğiyle ilgili bir güvenlik açığı olarak açıklanıyor. Güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının kişisel bilgileri almasına karşı oldukça savunmasız kılıyor.

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Ek olarak Apple, böylesine bir güvenlik açığının farkında. Teknoloji devi, M3 ve A17 Bionic işlemcili cihazlar için bir güncelleme yayınlamıştı. iPhone 12 Pro, iPad'ler ve M2 MacBook Air cihazlarının hala savunmasız olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan Apple için son dönemdeki ilk güvenlik açığı uyarısı bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz haftalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, USOM tarafından iOS'larda ciddi bir açık keşfedildiğini, bu açığın cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırdığını belirten bir açıklama yayınladı.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) konuyla ilgili Apple'dan açıklama talep ettiğini ve aynı zamanda soruşturma başlattığını söylemişti. Ek olarak iOS cihaz kullanıcılarını uyarmıştı. Bu iki güvenlik açığının aynı olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi yok.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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