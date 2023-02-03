iPhone'ları yavaşlatma davasında beklenmedik sonuç!

Geçtiğimiz yıllarda yapılan bazı testler sonucunda Apple'ın eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. ABD'li üretici özellikle 2 yıl ve daha uzun süreli iPhone'larda karşılaşılan bu durumu ilk etapta reddetse de daha sonra iddiaları kabul ederek neden böyle bir adım attıkları konusunda geçerli nedenler ortaya koysa da kullanıcı cephesinden birbiri ardına gelen davalardan sıyrılamadı. Bugün bu davalardan birinde önemli bir gelişme yaşandı. Apple için açılan dava sonuçlandı. Ancak sonuç beklendiği gibi olmadı.

Apple'a açılan 1.64 milyon dolarlık dava reddedildi

Apple, 2017'nin sonlarına doğru yaptığı açıklamada iddiaları kabul etti ve "Birçoğunuz Apple sizi yarı yolda bırakmış gibi hissediyorsunuz, biliyoruz. Bunun için özür dileriz." ifadesini kullanarak neden böyle bir adım attıklarının nedenlerini açıkladı.

Apple'a göre bazı iPhone modellerinin performansının kısıtlanmasının altında yatan neden batarya. Şirket, cihazların pillerinin ömrünü korumak için yayınlanan güncellemelerle bazı sınırlamalara gittiğini belirtirken, bu durum kullanıcı cephesinde şirketin tüketiciyi pil değişimi ya da model yükseltmeye zorladığı yönünde anlaşıldı. Durum böyle olunca şirkete birbiri ardına davalar açılmaya başlandı.

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Batterygate olarak bilinen bu olay kapsamında açılan davalardan birinde önemli bir gelişme yaşandı. The Korea Herald'a göre Apple, Güney Kore'de 9.800 iPhone alıcısına 2 milyar won (1.64 milyon $) tazminat ödenmesi için açılan davadan zaferle çıktı. Güney Kore mahkemesi davayı reddettiğini resmen açıkladı.

Tabii bu noktada dikkat çeken detaylardan birisi de davacıların tazminat haklarının kaybetmelerinin yanı sıra mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalmaları. Bu gelişmenin ardından davacıları temsil eden hukuk firması olan Hannuri, kararın Kore'nin yargı sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

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