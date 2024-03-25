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iPhone'lar için yayınlanan yeni güncelleme Wi-Fi bağlantısında sorunlara neden oldu

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Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 17.4.1 sürümünü yayınladı. Bir dizi yeniliği ve hata düzeltmeleri barındıran bu güncelleme, beklenmedik bir sorunu da beraberinde getirdi. Buna göre kullanıcılar, iOS 17.4.1 sürümünü kullanan iPhone için Wi-Fi bağlanmıyor şikayetlerinde bulunmaya başladı.

iPhone'lar, iOS 17.4.1 güncellemesinden sonra Wi-Fi bağlanmıyor

Apple'ın iPhone'lar için yayınladığı her yeni güncelleme, genel olarak önemli yenilikler ve hata düzeltmeleri getirir. Böylelikle sistem uyumluluğu artar ve bu da kullanıcı deneyimini etkiler. Ancak son çıkan güncelleme, kullanıcı deneyimini pek de olumlu etkilemedi gibi görünüyor.

Apple'ın resmi destek forumu üzerinden iOS 17.4.1 güncellemesini yaptıktan sonra Wi-Fi ağına bağlanma konusunda sorun yaşandığına dair şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlere göre ağ bağlantısının sürekli koptuğu söyleniyor.

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Bu sorunun model fark etmeksizin son güncellemeyi alan tüm iPhone'larda yaşandığı görülüyor. Tabii herhangi bir problemle karşı karşıya kalmadığını söyleyen kullanıcılar da var. Bu bağlamda bu sorundan yalnızca bazı kişiler müzdarip.

Apple'dan iPhone kullanıcıları tarafından açılan şikayet konularına henüz bir geri dönüş gelmiş değil. Şirketin yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlaması ve Wi-Fi bağlanmaması sorununun çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone'da Wi-Fi bağlanmaması sorunu ile karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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