Bazen biriyle telefon üzerinden görüşmek istediğinizde kendinizi gizli tutmak isteyebilirsiniz. Bu durumda telefon numaranızı karşı tarafa göstermek yerine, gizli bir şekilde arama yapabilirsiniz. iPhone kullanıcıları için gizli numara açma işlemi oldukça kolaydır. İşte iPhone telefon numarası gizleme için yapmanız gerekenler...

Bazen biriyle telefon üzerinden görüşmek istediğinizde kendinizi gizli tutmak isteyebilirsiniz. Bu durumda telefon numaranızı karşı tarafa göstermek yerine, gizli bir şekilde arama yapabilirsiniz. Gizliden arama, iletişim kurarken gizliliği sağlamanın ve kişisel bilgilerinizi korumanın bir yoludur. Bir iPhone kullanıcısıysanız, gizliden arama işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki iPhone gizli numara açma nasıl yapılır? İşte iPhone telefon numarası gizleme için yapmanız gerekenler…

iPhone gizliden arama nasıl yapılır? (Adım adım)

iPhone'unuz ile arama yapmak istediğinizde, telefon numaranızın başkasının eline geçmemesi için telefon numarası gizleme oldukça kolaydır. Neyse ki kullanıcılara gizli kalabilmeleri için bir imkan sunuluyor. Bunun için yalnızca birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. O halde lafı çok uzatmadan iPhone üzerinde gizli numara açma işlemlerine geçelim.

iPhone Ayarlar uygulamasını kullanarak gizli numara açma

Bu yöntemde Ayarlar uygulaması üzerinden bir seçeneği kapalı hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için işlemleri adım adım yapabilirsiniz.

iPhone ile gizliden arama gerçekleştirme amacıyla telefon numarası gizlemek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın.

2. Adım: Telefon ayarlarına giriş yapın.

3. Adım: Numaramı Göster'e dokunun.

4. Adım: Numaramı Göster seçeneğini kapalı hale getirin.

Geri açık hale getirerek numaranızın gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Artık yaptığınız her aramada telefon numaranız gizli kalacaktır.

iPhone numara gizleme kodu kullanarak gizliden arama yapmak

Telefon numaranızı sadece tek bir seferlik gizlemeniz gerekiyorsa, bunun için Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell operatörlerinde geçerli olan numara gizleme kodu da kullanabilirsiniz. Bu sayede Ayarlar üzerinden ilgili ayarı bulmaya çalışarak vakit de kaybetmezsiniz. Üstelik arama bittikten sonra gizli numarayı tekrardan kapalı hale getirmekle de uğraşmanız gerekmez.

iPhone'da gizliden arama yapmak için aramak istediğiniz telefon numarasının başına "#31#" kodunu getirmeniz gerekiyor. Bunun için "#31#05330123456¨ veya "#31#05529876543¨ örneklerini verebiliriz.

1. Adım: Telefon uygulamasını açın.

2. Adım: Klavye kısmına geçiş yapın.

3. Adım: Öncelikle numara gizleme kodu olan "#31#" karakterlerini girin ve ardından aramak istediğiniz numarayı tuşlayın.

4. Adım: Arama tuşuna dokunarak gizli aramayı başlatabilirsiniz.

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