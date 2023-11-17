iPhone 15 Sahipleri GM Araçlarında Kablosuz Şarj Sorunu Yaşıyor

iPhone 15 sahipleri General Motors (GM) araçlarında, özellikle de Chevrolet, Cadillac ve Buick modellerinde kablosuz şarj sorunları yaşadıklarını bildiriyorlar. Sorunun, kullanıcıların cihazlarını iOS 17.1'e güncellemelerinin ardından ortaya çıktığı görülüyor.

iPhone 15 serisi GM araçlarda kablosuz şarja takıldıktan sonra şarj almayı kesiyor!

Reddit, Apple'ın web sitesi ve GM ile ilgili forumlar da dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki şikayetler, iPhone'ların genellikle "5 ila 10 saniye" gibi kısa bir süre sonra şarj olmayı durdurması gibi ciddi bir sorundan bahsediyor.

GM kamyon forumundaki bir kullanıcı, iPhone 15 Pro Max'inin iOS 17.1 güncellemesine kadar 2022 Chevy Silverado 2500 High Country'de sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirtti. Güncellemenin ardından, şarj işlemi aniden durmadan önce kısa bir süreyle sınırlandırıldı.

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Benzer sıkıntılar 2023 Chevy Bolt EUV, 2023 Chevy Traverse, 2024 Buick Encore GX Avenir ve Cadillac XT6 gibi farklı GM araçlarının sahiplerinden de bildirildi.

Kullanıcılar, iOS 17.1 güncellemesi olmayan veya iPhone 14 Pro Max gibi önceki modellere ait iPhone'ların GM araçlarında sorunsuz şarj olmaya devam ettiğini fark ettiler. Bu durum, iOS güncellemesi ile kablosuz şarj sorunu arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor.

GM sorunun varlığını kabul etti ve sorunu aktif olarak araştırıyor. GM sözcüsü Stu Fowle, "Bu sorunun farkındayız ve araştırıyoruz. Bu noktada doğrulayabileceğimiz bir şey yok" dedi. Bu arada, Apple da sorunla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

GM araçlarındaki bu kablosuz şarj sorununun, iPhone 15 kullanıcılarının BMW'lerde karşılaştığı önceki bir sorundan farklı olduğunu da belirtelim. BMW'de yaşanan sorun, iPhone 15'in kablosuz olarak şarj edilmesi NFC çiplerini geçici olarak devre dışı bırakarak Apple Pay ve BMW'nin dijital anahtarı gibi özellikleri etkiliyordu.

iPhone kullanıcıları ve GM araç sahipleri sorunun çözülmesini beklerken, bu olay, cihaz üreticileri tarafından sık sık yayınlanan yazılım güncellemeleri ile modern araçlara entegre edilen çeşitli teknoloji sistemleri arasında sorunsuz uyumluluk sağlamanın karmaşıklığının gitgide arttığını da bizlere gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.