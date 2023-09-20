iPhone 15 Pro Max'in AnTuTu Puanı Ortaya Çıktı

12 Eylül Salı günü gerçekleştirilen Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 ailesi tanıtıldı ve hala spot ışıkları Apple'ın üzerinde. Yeni iPhone'lar hakkında hala heyecan verici bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de serinin en güçlü modelinin AnTuTu testi puanı ortaya çıktı. iPhone 15 Pro Max'in AnTuTu puanı 1.641.883!

12 Eylül Salı günü gerçekleştirilen Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 ailesi tanıtıldı ve hala spot ışıkları Apple'ın üzerinde. Yeni iPhone'lar hakkında hala heyecan verici bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de serinin en güçlü modelinin AnTuTu testi puanı ortaya çıktı.

iPhone 15 Pro Max'in AnTuTu puanı 1.641.883!

Apple'ın A17 Pro'su Geekbench testinde gördüğümüz gibi oldukça güçlü bir işlemci. Ancak AnTuTu testi de önemli bir kıstas. Şimdi de bu güçlü işlemcinin AnTuTu'da nasıl bir performans sergilediği ortaya çıktı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in içindeki A17 Pro, 1.641.883 puanla AnTuTu'daki en hızlı işlemcilerden biri oldu.

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Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max'te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, Apple dizüstü bilgisayarlarda ve iPad'lerde bulunan Apple M1 çipi 1.754.456 puanla sadece azıcık önde. 15 Pro Max ayrıca 1.632.859 puan alan Android lideri nubia Red Magic 8 Pro+'ı da geride bıraktı.

A17 Pro, 392.643 puanlık CPU skoru ve GPU departmanı için 597.734 puanlık bir skora sahip. Apple, yeni A17 Pro işlemcisinin GPU'sunun A16 Bionic'e göre yüzde 20'lik bir iyileştirme sunduğunu iddia etmişti.

AnTuTu testi ortaya çıkardı ki yeni işlemcinin GPU'su lehine yaklaşık %27'lik bir fark mevcut. A17 Pro ayrıca 306.164 puanla bellek bölümü testinde de lider durumda. Apple gerçekten iPhone 15 Pro Max'te çıtayı arşa çıkardı.

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