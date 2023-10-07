iPhone 15 Pro ekran sorunu ile gündemde! İşte detaylar

İlk olarak ısınma sorunu ile karşımıza çıkan iPhone 15 modelleri, şimdi de ekran yanığı problemiyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 15 ailesi, çeşitli sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. İlk olarak ısınma sorunu ile karşımıza çıkan iPhone 15 modelleri, şimdi de ekran yanığı problemiyle gündeme geldi.

iPhone 15 Pro kullanıcıları ekran yanığı problemi yaşıyor

Yaklaşık 1 haftalık kullanım sonunda ortaya çıkan ekran yanığı sorunu, birçok kullanıcı tarafından sosyal medyada gündeme getirildi. Batarya sorununu henüz çözüme kavuşturamayan Apple, ekran yanığı ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ekran yanığı sorununun cihazların yüksek parlaklık ile kullanıldığında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Bazı kullanıcılar, güneş ışığı altında kullanım haricinde parlaklığı kıstıklarında sorun yaşamadıklarını belirtiyor.

iPhone 15 ailesinde yaşanan bir diğer sorun ise batarya performansı. Kullanıcılar, ucuz batarya malzemesi kullanılması nedeniyle cihazlarının batarya performansının hızla düştüğünü açıkladı.

iPhone 14 serisinde de yaşanan batarya sorunu, birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti. Apple'ın ısınma, batarya kapasitesi ve ekran yanığı gibi sorunlar ile ilgili nasıl bir çalışma yürüteceği henüz bilinmiyor.

iPhone 15 Pro teknik özellikleri

Özellik TasarımKeskin ve köşeli tasarım, Titanyum çerçeveEkranSuper Retina XDR 6,1 inç OLED panelÇözünürlük2556 x 1179 piksel (460 ppi)Yenileme Hızı120 Hz ProMotionİşlemciApple A17 ProGPU6 çekirdekli grafik işlem birimiDepolama Seçenekleri128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantı NoktasıUSB-C (USB 3 ve Thunderbolt 3 destekli)DüğmeAksiyon TuşuModem5G Qualcomm modemKablosuz BağlantıWi-Fi 6EKamera Sistemleri– 48 MP ana kamera (f/1,78 diyafram)– 12 MP ultra geniş açı kamera– 12 MP 3x optik zoom telefoto kameraÖzel Kamera Özellikleri– LiDAR Tarayıcısı– Portre çekimleri için Gece Modu– Panorama (63 megapiksele kadar)– Makro çekim– Apple ProRAW– Gece modunda portre çekimi (LiDAR ile)Batarya KapasitesiBilgi verilmediİşletim SistemiiOS 17Ekran ÖzellikleriHDR, ProMotion, Akıllı HDR 5Diğer ÖzelliklerAlways on Display, Face ID, NFC

Peki, siz iPhone 15 serisinde yaşanan sorunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!