iPhone 14 Max Hakkında Yeni Bilgiler Gelmeye Başladı - Haberler

İphone 14 serisinin Eylül ayında, muhtemelen ayın ikinci haftası piyasaya sürülmesi bekleniyor. Resmi zaman çizelgesi henüz açıklanmadı, ancak iki iPhone 14 modelinin çıkış tarihi en son raporda açıklandı. DSCC'den Ross Young'a göre, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Max Pro'nun sevkiyatları bir ay ertelenecek.

Yeni iPhone'lar genellikle resmi lansmanından iki hafta sonra satın alınabilir, ancak bu iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max için geçerli olmayabilir. Bu yüzden iPhone 14 Max ve serinin en üst modelini bekleyen tüketicilerin biraz daha sabırlı olması gerekecek.

iPhone 14 Max Hakkında Yeni Bilgiler Gelmeye Başladı

Ancak rapor, iPhone 14 serisi altındaki dört iPhone modelinin de şirketin sonbahar etkinliği sırasında birlikte piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. Gecikmenin arkasındaki neden çok açık değil, ancak coronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin'deki son karantinalardan kaynaklanıyor. Özellikle Apple, iPhone ekranlarını üretmek için genellikle LG Display ve Samsung Display'e güveniyor. Daha önce, Çinli BOE şirketi de iPhone üretimi için bazı siparişler alıyordu, ancak bunun bu sefer olmayacağı bildiriliyor.

iPhone 14 serisi kapsamında şirketin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört yeni modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Raporlar, bu yıl mini bir model olmayacağını gösteriyor. Bunun yerine teknoloji devi iPhone 14 Max'i duyuracak.

Lansman öncesinde, iPhone 14 serisi hakkında zaten çok şey ortaya çıktı. Raporlara göre iPhone 14 daha büyük sensörler, daha iyi pil ömrü ve güçlü işlemci ile gelecek. Bazı raporlar, iPhone 14 Pro modellerinin ön tarafında hap şeklinde bir çentik tasarımına sahip olacağını, iPhone 14 ve 14 Max'in ise aynı geniş çentik tasarımını sunacağını öne sürüyor. İşlemci açısından, raporlar iPhone 14 ve 14 Max'in iPhone 13 serisine de güç sağlayan A15 Bionic yonga seti tarafından destekleneceğini gösteriyor. Pro modellerinin en yeni A16 Bionic yonga seti ile gelmesi bekleniyor.

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