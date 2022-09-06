iPhone 14 işlemci konusunda şaşırtabilir!

İddiaya göre iPhone 14 Pro modelleri A16 işlemciye sahip olurken, standart iPhone 14 modelleri ise güncellenmiş bir A15 işlemci ile gelecek.

Apple'ın yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 serisi için şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialar arasında belki de en çok dikkat çekeni ise standart modellerin A15 ile Pro versiyonlar ise yeni A16 işlemcilerle sunulması oldu. Ancak durum tam olarak böyle olmayabilir.

iPhone 14'ün güncellenmiş bir A15 işlemciye geleceği iddia edildi

Şirketin yakında tanıtacağı modeller hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre iPhone 14 Pro modelleri A16 işlemciye sahip olurken, standart iPhone 14 modelleri ise güncellenmiş bir A15 işlemci ile gelecek.

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Yapılan iddilar ışığında iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri A15 işlemciyi kullanacak olsalar da iPhone 13 serisinden ayrışacaklar. A15 işlemcilerin gelişmiş bir versiyonu ile karşımıza çıkacağı iddia edilen standart versiyonlar bu sayede iPhone 13 modellerinden daha iyi performans rakamları sunacak.

Wall Street Journal tarafından yapılan iddiada bunun dışında ise henüz bir detay verilmiş değil. Her ne kadar bu iddia doğrulanmamış olsa da Apple'ın yarın tanıtılacak olan telefonlarında artık iki farklı işlemci görmeyi bekleyebiliriz. Apple böylece ilk defa aynı yıl tanıttığı ürünlerde iki farklı işlemciye yer vermiş olacak.

iPhone 14 ve Pro modellerindeki tek farklılığın ise bununla sınırlı olması beklenmiyor. Apple, standart iPhone 14 modellerinde çentikli tasarımı kullanmaya devam ederken, Pro versiyonların ekranında ise kamera ve sensörler için delik ve hap formlu tasarıma yönelecek.

Apple, yarın akşam yapılacak tanıtım ile birlikte birçok yeni ürününü bizlerle paylaşacak. M2 işlemcili iPad Pro, AirPods Pro 2, Apple Watch, Apple Watch Pro, M2 işlemcili iMac, M2 işlemcili Mac mini ve yeni MacBook en çok merakla beklenen ürünler arasında.

Ancak hiç kuşkusuz yarınki tanıtımın başrolünde iPhone 14 yer alacak. Peki siz iPhone 14 modellerinde sunulacak işlemci konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.