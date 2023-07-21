iPhone 13 ve iPhone 14 Hindistan'da Büyük Başarı Yakaladı

Apple'ın Hindistan'daki iPhone sevkiyatları yüzde 70 arttı. iPhone 13 ve iPhone 14 serileri en çok tercih edilen modeller oldu. Eski nesil iPhone modelleri de indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. Tablet tarafında ise 9. nesil iPad en çok satılan model oldu.

Apple, iPhone satışlarında oldukça hızlı bir büyüme yaşıyor. 2021 yılında görücüye çıkan iPhone 13 ise satış başarısıyla hala dikkat çekiyor. Ancak son çeyrekte iPhone 14'ün de büyüdüğünü göz ardı etmemek gerekiyor. Hindistan'dan gelen raporlar, ülkedeki iPhone sevkiyatlarının yüzde 70 arttığını gösterdi.

iPhone 13, Hindistan'da en çok satan iPhone modeli oldu

CyberMedia Research tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Apple'ın Hindistan'daki başarılı performansı 2023'ün ikinci çeyreğine damga vuruyor. Teknoloji devi, hem yeni hem de eski iPhone modellerine yönelik talep sayesinde iPhone sevkiyatlarında yüzde 70'lik artış yaşadı.

Satışların başlıca iPhone 13 ve iPhone 14 serisinden oluştuğu belirtildi. 2021'de piyasaya sürülen iPhone 13 serisi, yüzde 52 pazar payı ile Hindistan'daki en popüler iPhone modeli olarak öne çıktı. Hemen arkasında ise iPhone sevkiyatlarının yüzde 45'ini oluşturan iPhone 14 yer aldı.

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iPhone 11 ve iPhone 12 gibi eski nesil cihazların indirimli fiyatları da kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Rapora göre bu modeller, şirketin 2023'te Hindistan'a yaptığı sevkiyatların yüzde 3'ünü oluşturdu.

Tablet tarafında ise nispeten uygun fiyatlı 9. nesil iPad öne çıkıyor. Yüzde 42 pazar payı ile en çok satılan model olmayı başardı. Bunu takip eden satışlarda ise M1 iPad Air ve iPad Pro'ların başarılı olduğu dile getirildi.

iPhone 13 ve iPhone 14'ün başarısı, genel akıllı telefon sevkiyatlarına da yaradı. Araştırmacılar, 2022'de Hindistan akıllı telefon pazarının yüzde 4'üne hitap eden Apple'ın, bu yıl yaklaşık 7'sini ele geçireceğini tahmin ediyor. Daha önceki raporlar, iPhone 15 serisinin gecikebileceğini ortaya koydu.

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