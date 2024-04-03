YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

iOS 18 ve iPadOS 18 Güncellemesi Hangi Modellere Gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

iOS 18 ve iPadOS 18 güncellemesi, son yıllarda yayınlanmış en büyük paket olacak gibi duruyor. Yapay zeka odaklı bir güncelleme tasarlayan Apple'ın hangi modellere güncelleme vermeyeceği de ortaya çıktı. Buna göre popüler üç iPad'in iPadOS 18 almayacağı iddia edildi.

Sevilen üç iPad modeli iPadOS 18 almayabilir

Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntıya göre iPad (6. nesil), iPad Pro 12.9 (2. nesil) ve iPad Pro 10.5 iPadOS 18 güncellemesini almayacak. Bu modellerin hepsi Apple A10X Fusion çipinden güç alıyor ve iPadOS 18 için donanımları yeterli olmayabilir.

Ayrıca 6. nesil iPad'in A10 Fusion çipten güç aldığını belirtelim. Bu da modelin güncelleme almama ihtimalini artırıyor.

Huawei Watch 4 Pro, yeni versiyonuyla geliyor!

iPhone tarafında ise gelişmeler daha olumlu. Çok sayıda sızıntıya göre iPhone XR ve üstü modellerin iOS 18 desteği alması bekleniyor. Ayrıca iPhone SE (2020)'nin de bu güncelleme programına dahil edilmesi mümkün görünüyor.

Apple analisti Mark Gurman'ın belirttiğine göre iOS 18, kullanıcılara iPhone arayüzünü yapılandırmak için daha fazla seçenek sunacak. Bu kapsamda Apple'ın daha fazla özelleştirmeye izin vereceği söyleniyor. Siri iyileştirmeleri, Apple Music için yapay zekalı çalma listeleri, daha akıllı fotoğraf yönetimi gibi sızıntılarla uyumlu.

iOS 18'in Haziran ayında düzenlenecek WWDC konferansında ilk kez gösterilmesi ve beta sürümünün yayınlanması bekleniyor. Genel kullanım ise Eylül-Ekim ayı gibi dağıtıma çıkacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Apple Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Juventus - Lazio maçı ne oldu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti Müge Anlı CANLI İZLE! 3 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Ağaca asılı halde cesedi bulundu! Kadının kimliği tespit edildi mi? İntihar mı cinayet mi? Van'da sokağa çıkma yasağı var mı? 2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? 3 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 3 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 3 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 3 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 3 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 3 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title